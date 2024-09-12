На похороні путініста Олександра Маслякова неочікувано засвітилася команда КВК з України

На похороні ведучого-пітінста Олександра Маслякова, який помер 8 вересня, засвітилася колишня українська команда КВК, яка понад 20 років тому була заснована у Львові.

Про це активно почали писати російські пропагандисти. Мова йде про команду КВК "Ескадрон гусар". Вони прибули на прощання зі скандальним ведучим та навіть видавили з себе декілька речень сльозливої промови. Чи була команді КВК в першому складі або ж з новими учасниками – невідомо, утім, деякі зі "старої школи" були.

"За любов, за те, що терпіли нас... Дякую", - сказав один із учасників команди.

Команда КВК "Ескадрон гусар" на похороні путініста Маслякова / Фото: скриншот з відео

Варто зазначити, що команда була заснована братами Андрієм і Дмитром Криворучками понад 20 років тому на базі Львівського вищого військово-політичного училища. Учасники "Ескадрон гусар" ще далекого 1995 року обрали країну-агресорку Росію після того, як змогли привернути увагу скандального ведучого Маслякова. Гумористи оселилися в РФ, де заробляли криваві рублі.

Команда КВК "Ескадрон гусар" / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, Олександр Масляков був палким прихильником путіна та підтримував загарбницькі дії РФ. Ведучий відкрито говорив про свою позицію та навіть на так званих виборах в Росії був довіреною особою. Масляков незаконно перетинав кордон України, коли їздив до Криму, та спонсорував війну. Помер шоумен 8 вересня. Українські гумористи з іронією відреагували на його смерть.

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