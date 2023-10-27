Марта Липчей анонсувала спільну роботу з Жаданом та представила новий кліп

Українська рок-співачка Марта Липчей представила нову пісню "На пристані" та кліп до неї на камерній презентації у Києві. Потужну прем’єру оцінили Жадан, Пташка та зіркові гості вечора.

Нова пісня співачки про моменти, які були в житті кожного з нас: коли відчуваєш, що не витримаєш, не переживеш, але не зупиняєшся, продовжуєш йти. І з кожним крокомвсе ясніше усвідомлюєш силу, яка є в тобі.

«Гра образами у кліпі: від чорного до білого, від безсилля до відваги підкреслює той вир емоцій, який є в кожній українській жінці. Сучасні реалії змушують кожну з нас віднайти потужну силу всередині себе», - прокоментувала артистка.

Нову пісню та потужний лайв-виступ Марти Липчей прокоментувала українська військова парамедикиня Катерина Поліщук “Пташка”, яка лише на день вирвалася зі служби, щоб забрати і передати на фронт допомогу, яку Марта Липчей разом зі своєю командою зібрали на передову: “Під пісні Марти, скажу по великому секрету, дуже класно працює кулемет, під такі пісні можна їхати без фар вночі під обстрілами, але з гучною музикою, памʼятаючи, як нас підтримують класні українські люди”.

Поет та рок-музикант Сергій Жадан також відмітив нову роботу співачки як чуттєву, потужну й наповнену світлом пісню, а крім того, здивував неочікуваною новиною. Артист поділився, що зараз вони з Мартою працюють над спільним треком, який побачить світ уже наступного місяця: “Нас попереду чекає співпраця: ми щойно з Мартою записали нашу спільну пісню, і вона протягом найближчого місяця з’явиться і у вигляді треку, і у вигляді кліпу”.

Марта ж анонсувала тур з Жаданом.

“Це буде повністю благодійний тур, кошти з якого ми віддаватимемо на потреби Збройних Сил України. Ми плануємо провести 28 концертів вже цієї зими”, - розповіла співачка.

Презентація пісні та кліпу, що символічно відбулася на причалі прямо на Дніпрі, переросла у вечір теплого спілкування. Cеред гостей можна було побачити військових, героїв туру “Нескорені”, які завдяки ініціативі Марти вже пройшли реабілітацію та протезування, а також представників медіа, зірок та інфлюенсерів, друзів співачки. Подію відвідали: KAZKA, Андрій та Світлана Мацоли, Женя Таллер, Даша Квіткова, Sestra Music, Пилип Коляденко, Володимир Завадюк, Нікіта Кісельов, Маша Данілова, Влад Дарвін, Ілона Гвоздьова, Соломія Вітвіцька, Тимур Мірошніченко, КирилСкачков, Богдан Осадчук, ROXOLANA та інші.

Марта Липчей каже, що “На пристані” дуже особиста пісня, а її ключовий образ – місце, де затишно і безпечно, місце, де набираєшся сил, і куди хочеться повертатися, місце, де тебе люблять, цінують і чекають. Твоя пристань.

Чуттєве відео Марти Липчей на пристані “На пристані” можна подивитися прямо зараз: