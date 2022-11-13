На сцені "Голосу країни-12" виступив син захисника Маріуполя, який пережив російський полон

На сцені "Голосу країни-12" виступив електрик із Запоріжжя – Сергій Соловйов.

Війна, яку в Україні вороже розв'язала Росія, безпосередньо торкнулася родини учасника проєкту. Зокрема, тато Сергія захищав Маріуполь від російських загарбників та потрапив у полон. Нині з батьком електрика все гаразд, його звільнили, і він перебуває вдома зі своєю родиною.

Тато Сергія Соловйова, який захищав Маріуполь

Та Сергій назавжди запам'ятає той день, коли дізнався, що його тато нарешті повертається з полону. Тому свій виступ на "Голосі країни-12" електрик присвятив саме батьку та всім захисникам України. Зокрема, Сергій виконав композицію Ton Groen та Niels Hermes – You.

"Зараз я продовжую перебувати в Запоріжжі. З кожним днем обстріли міста посилюються. Окупант б'є по цивільній інфраструктурі усіма можливими способами. Постраждало наше житло, але я радий, що зі мною зараз перебуває моя родина та мій батько - захисник Маріуполя. Його нещодавно обміняли з полону, та він нарешті повернувся додому. Ми не розуміли, де він перебуває та не знали, що з ним коїться. Той день, коли мені зателефонували і сказали, що його обміняли, я запам'ятаю на все життя. Це розірвало мене на шматки. Свій виступ я хочу присвятити своєму батькові та всім захисникам України, які зараз боронять наш край. Слава Україні!" – поділився Сергій.

Сергій Соловйов

Наставники були здивовані, що Сергій не навчався вокалу, але так потужно виконав пісню. Оля Полякова вирішила не втрачати самородка і посадила учасника на перше крісло. Таким чином без місця залишилася Марта Липчей. Утім, тренери "Другого шансу" не змогли співачку відпустити додому і забрали її до своєї команди.

Читайте також: