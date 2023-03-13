Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
На сцені "Оскара-2023" індійські виконавці станцювали на тлі Маріїнського палацу

На сцені "Оскара-2023" індійські виконавці станцювали на тлі Маріїнського палацу

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
263
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На сцені "Оскара-2023" індійські виконавці станцювали на тлі Маріїнського палацу

Фото: Скріншот з відео

На премії показали яскравий номер на пісню Naatu Naatu.

На сцені церемонії нагородження "Оскар-2023" з'явився відомий кожному українцю Маріїнський палац.

А все тому, що індійські співаки Рахул Сіплігундж і Каала Бхайрава виконали свій хіт Naatu Naatu, який був номінований як "Найкраща оригінальна пісня" у фільмі "RRR: Поруч реве революція".

Зауважимо, що стрічка має українське коріння, адже до повномасштабної війни сцену з танцями зняли навпроти Маріїнсього палац в Києві. А ось постановницею популярного танцю стала українська хореографиня Олена Шоптенко, а другим хореографом став Макс Леонов.

Фото: Скріншот з відео / ©
Фото: Скріншот з відео

У фільмі під час знімань сцени з піснею, а саме весілля, взяли участь 300 акторів, оркестр та понад 50 танцівників. 

Зазначимо, що пісня Naatu Naatu вже отримала нагороду на іншій престижній премії, а саме "Золотому глобусі". 

Читайте також:

Стаття з добірки новин:
Оскар 2023
Дата публікації
Перегляди
263
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація