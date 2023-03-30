На що хворіє Олег Винник та чому мовчить про війну: тарологиня розповіла, що сталося зі співаком

Вже понад рік виконавець Олег Винник уникає публічності. Артист просто зник з радарів шоубізнесу.

Зокрема, виконавець не коментує повномасштабну війну в Україні, не виступає на благодійних концертах та не випускає пісні.

Утім, у коментарі ТСН.ua адвокатка Олега Винника раніше розповідала, що він перебуває на лікуванні у Німеччині, звідти артист допомагає Збройним силам України – купує автомобілі та військову амуніцію.

Та досі невідомо, що за хвороба підкосила здоров'я Олега Винника, чому він мовчить про повномасштабну війну та чи повернеться до України.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Ексклюзивно вікканська жриця, тарологиня Олена Кузьмич, яка щодня робить прогноз на ТСН.ua, зробила таропрогноз за картами та відповіла на запитання, що хвилюють прихильників співака.

Куди зник Олег Винник та чому не виходить на зв'язок?

Якщо говорити про те, куди зник Олег Винник, ми можемо говорити про якісь кардинальні зміни в його житті. Чому кардинальні? Тому що у розкладі фігурує карта смерті, але ця карта в таро говорить не про смерть, а про зміни. Вона лежить у площині теперішнього та недалекого майбутнього. Також я підозрюю, що йдеться про можливі пошуки нових шляхів для заробітку, тому що у розкладі також фігурують чимало пентаклів, а масть пентаклів – вона саме пов'язана зі сферою фінансів та заробітку. Також йдеться про те, що для нього зараз це такий час заглиблення у себе, час для переосмислення і, грубо кажучи, що робити далі. Ми розуміємо, що, напевно, це певний час для усамітнення, бо розклад закінчується четвіркою мечів, коли йдеться про те, що людина шукає спокою. Я б сказала, що зараз до Олега Винника мають доступ лише декілька його найближчих друзів, які його підтримують.

Чому він не виходить на зв'язок? Оскільки йдеться про час переосмислення та змін, він не бачить сенсу публічно щось пояснювати чи дозволяти втручатися в своє особисте життя.

Олег Винник / Фото: instagram.com/olegg.vynnyk

Які проблеми зі здоров'ям в Олега Винника?

Є певні карти в таро, які вказують на певні хвороби. У його розкладі ми маємо те, що в нього загострилося, ймовірно, хронічні хвороби, якісь його шкідливі звички стали дуже небезпечними і, власне, вплинули на здоров'я. Але сподіваємся, що міцний стрижень всередині нього допоможе йому пережити цей складний період.

Чому Олег Винник мовчить про повномасштабну війну в Україні?

Я підозрюю, що на те, що Олег Винник не коментує війну, впливає дуже багато факторів. Передовсім те, що, ми розуміємо, йдеться про певну втрату заробітків через війну. По-друге, йдеться про те, що він не хоче виходити зі своєї такої внутрішньої "мушлі" і висловлювати особисту позицію. Також я підозрюю, що йому порадили так зробити, тому що ми маємо у розкладі інших фігур, які на нього впливають. Він розуміє, що цей період повномасштабного вторгнення може стати якимсь новим витком, але він поки що не наважується зробити якийсь перший крок і взагалі перебуває у такому сум’ятті і ваганні щодо себе і щодо ситуації загалом.

Олег Винник / Фото: Instagram Олега Винника

Чи повернеться Олег Винник до України?

У розкладі, який говорить про повернення до України, йдеться про те, що на це його рішення буде впливати, звичайно, те, що відбувається в Україні. Тобто, швидше за все, він повернеться до України, якщо буде така можливість, після закінчення повномасштабного вторгнення, тобто після перемоги. Зараз йому дуже некомфортно, тому що дуже багато карт кажуть про те, що він самотній, що він відчуває, що йому треба щось змінювати. Але лише від нього самого залежить, чи він зможе впоратися з тими випробуваннями, що на нього навалилися. У нас є карта башти, яка говорить про те, що багато чого знищено вщент. Але знову ж таки, від людини буде залежати, чи вона опустить руки, чи вона зможе на цьому знищену місці, але на старому фундаменті, збудувати щось нове. Оскільки він дуже епатажна і вольова фігура, до речі, карти характеризують його як Короля Жезлів, тобто доволі пробивну особистість, йому, здається, буде до снаги знову гарно засяяти.

Олег Винник

Чи повернеться Олег Винник на сцену?

Станом на зараз, ситуація доволі не сприятлива для того, щоб він повертався на сцену, тому що є дуже багато перевернутих карт у розкладі багато карт, які говорять про потребу, якісь проблеми. Але, напевно, якщо у нього буде підтримка людей, то можливо. Але станом на зараз, я б сказала, що це малоймовірно. Але таро – це лише прогноз, попередній орієнтир, але своє рішення про подальшу долю людина приймає сама.

Зауважимо, астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками. Передбачення не завжди повністю справджуються. Інформація переважно має розважальний характер, тому сприймати її потрібно лише як імовірність подій, творцем яких може стати будь-яка людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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