На скандального коміка-втікача Андрія Щегеля подають до суду

Гуморист відповідатиме перед законом за порушення умов договору з продюсерським центром, який організовував йому виїзд за кордон.

На скандального коміка та учасника подкасту Srakadupa Андрія Щегеля, який обманом отримав дозвіл на виїзд за кордон та втік до Туреччини, подають до суду.

До відповідальності гумориста хоче притягнути засновник продюсерського центру Comedy Space Сергій Чудаєв, який займався організацією гастролей Щегеля за кордоном.

До суду на коміка-втікача подають через те, що він порушив умови договору, згідно з якими Щегель мав виступити на шоу та повернутися до України. Окрім того, гуморист завдав репутаційних збитків Comedy Space, адже після цієї скандальної історії у продюсерського центру ускладнилося спілкування з деякими артистами.

Андрій Щегель / Фото: скриншот з відео

"Звернення до суду – це ініціатива у зв'язку з порушенням договору, в якому йдеться, що він має прибути на гастролі, взяти участь у подіях і повернутися після закінчення концертів до України. І, звісно, є питання ділової репутації нашої компанії", - повідомив Чудаєв в коментарі "24 Каналу".

Засновник продюсерського центру додав, що Щегель своєю втечею та поведінкою підставив чимало колег, яким ускладнили виїзд за кордон.

Андрій Щегель

"Своїми діями він підставив велику кількість колег, мене та країну загалом. У нього була конкретна мета і завдання, яке він повинен був виконати, він за нього навіть не брався. Така поведінка – це егоїзм та деструктив", - додав Чудаєв.

Нагадаємо, Андрій Щегель в інтерв'ю Роману Скрипіну розповів, що зумів втекти з України до Туреччини завдяки дозволу від Мінкульту. Також комік образив українських захисників, сказавши, що "це їхній вибір гинути на війні". Після хвилі хейту в його бік, Щегель відзначився ще однією скандальною заявою. Комік назвав Україну "й**аним цирком з попаяними дебілами". Згодом Щегель записав відео-вибачення.

Після скандалу довкола коміка-втікача Мінкульт припинив давати чоловікам-артистам дозвіл на виїзд за кордон. Зокрема, колективу KAZKA довелося виступати у Лондоні без Дмитра Мазуряка та Микити Будаша.

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