На учасника Kalush Orchestra нарили "компромат": з'явилося фото музиканта у Росії

У Мережі з'явився знімок Тимофія Музичука на Червоній площі.

На офіційній сторінці Нацвідбору "Євробачення" з'явився пост з фотографіями соліста гурту Kalush Orchestra Тимофія Музичука у Росії, датовані 2015 роком. Світлини були зроблені на Червоній площі у Москві.

Цим кадром музикант поділився у російській соцмережі "Вконтакте", йдеться у "Сніданку з 1+1".

Згодом, пост зі сторінки "Євробачення" зник, а музикант пояснив, що відвідував столицю Росії ще 2013 року.

"2013 року я дійсно був у Росії на концерті Михайла Поплавського як масовка, плескав, не виступав. І цього ж року, 2013-го, виступав у Краснодарі. Після 13-го в Росії взагалі не був. Всі пруфи в прикордонній службі є", - прокоментував кадри Музичук.

Слова соліста Kalush Orchestra підтвердила й колега за сценою, співачка Юлія Юріна. У сторіс своє сторінки в Instagram артистка розмістила кадри, які підтверджують, що Музичук був у Москві дійсно 2013 року.

Юлія надала докази, що Музичук був у Росії 2013 року / instagram.com/yurina_yuyu

Нагадаємо, Alina Pash перемогла в Нацвідборі на "Євробачення 2022 із піснею "Тіні забутих предків". Але "Суспільне" заявило, що не підпише угоди з артисткою, поки не перевірить інформацію про законність перетину кордону під час її візиту до Криму 2015 року.

Читайте також: