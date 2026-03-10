На співачку Ріанну скоїли замах на вбивство в її будинку: поліція встановила особу підозрюваної

Ріанна / © Associated Press

Реклама

У Лос-Анджелесі поліція затримала 35-річну жінку, яку підозрюють у замаху на вбивство всесвітньо відомої співачки Ріанни.

Так, правоохоронці отримали повідомлення про стрілянину по маєтку артистки в районі Беверлі-Гіллз у неділю, 8 березня. У поліції зазначають, що жінка здійснила щонайменше десять пострілів по маєтку, пошкодивши вхідні ворота та колеса причепа-дачі, що стояв поблизу.

За даними поліції, підозрюваною є 35-річна Іванна Лізетт Ортіс. Жінку взяли під варту, а суму застави встановили на рівні понад 10 мільйонів доларів, пише LA Times. За попередньою інформацією, нападниця стріляла з автомобіля під час руху, використовуючи гвинтівку типу AR-15. У той момент вдома перебували Ріанна, її обранець — репер A$AP Rocky, а також їхні маленькі діти. На щастя, ніхто не постраждав.

Реклама

Автомобіль підозрюваної відстежили з гелікоптера та затримали її приблизно за 5 км від місця події, вилучивши у неї гвинтівку та сім гільз. За даними поліції, жінка перебувала в машині сама. Мотив нападу наразі залишається невідомим.

Водночас правоохоронці повідомляють, що раніше Ортіс уже мала проблеми з законом у штаті Флорида. Зокрема, її затримували за підозрою в необережному водінні, домашньому насильстві та інших справах.

Ба більше, підозрювана напередодні скоєння злочину вела неоднозначну активність на своїй Facebook-сторінці. Зокрема, уїдливо висміювала Ріанну, провокувала її запитаннями на кшталт «ти тут?» і поширювала неправдиві чутки про зірку.

Нагадаємо, нещодавно співачка Оля Цибульська розповіла, що трапилося з її батьківським домом після його обстрілу окупантами на початку повномасштабного вторгнення.