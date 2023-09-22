На співака Julik "напали" колектори: "Другий день поспіль мене тероризують"

Український співак Julik поскаржився на надокучливих колекторів, які не дають йому спокою.

Про неприємну ситуацію ексучасник колективу DZIZIO розповів у своїх сторіз в Instagram. Як розповів Julik, вже декілька днів поспіль невідомі телефонують йому. Проте жодного кредиту чи забов'язання перед фінансовими компаніями він не має

"Другий день поспіль мене тероризують телефонними дзвінками", - написав співак.

Julik / Фото: instagram.com/julikofficial

У якості доказів артист показав скріншот зі своєї історії дзвінків, де видно, що протягом дня з ним намагалися зв'язатися з різних номерів. Невідомі по телефону представилися працівниками компанії "КредитКафе".

Julik / Фото: instagram.com/julikofficial

Julik намагався зв'язатися з представниками фірми та пояснити, що не має жодного відношення до кредитів. Як припустив артист, хтось міг навмисно вказати його номер, як поручителя. У разі, якщо ситуація не вирішиться, співак планує звернутися до суду.

"Обурює робота цієї компанії, з якою практично немає зв'язку. Мій номер внесли у базу та систематично, кожних 10 хвилин, телефонують з автовідповідачем і кажуть повернути борг. Ніякими людьми я не опікуюсь і ні за кого не відповідаю. Який борг? Як кредиту ніякого немає?", - обурився артист.

Julik / Фото: instagram.com/julikofficial

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