На тлі чуток про розлучення з Брежнєвою Меладзе показав фото з ймовірною коханою

Композитор та продюсер Костянтин Меладзе підлив олії у вогонь стосовно свого особистого життя.

Поки РосЗМП (засоби масової пропаганди -прим.ред.) активно обговорюють розлучення Меладзе зі співачкою Вірою Брежнєвою, композитор тим часом постить ніжні фото з екс"ВІА Грою" Софією Тарасовою. Саме з нею Меладзе наразі приписують роман.

У сторіз своєї сторінки в Instagram вранці Костянтин Меладзе поділився знімком з Тарасовою, на якому ніжно її обіймає. До речі, зовсім нещодавно артисти записали спільну композицію "Почему я?", автором якої виступив Меладзе. А от для Брежнєвої композитор вже досить давно нічого не писав.

Костянтин Меладзе і Софія Тарасова / Фото: instagram.com/meladzemusic

Окрім того, від 2022 року в ЗМІ шириться інформація, що Брежнєва та Меладзе розлучилися через різні погляди на повномасштабну війну в Україні. Якщо Брежнєва з початком повномасштабного вторгнення РФ до нашої країни одразу виїхала з Росії і припинила з країною-терористкою будь які зв'язки, то Меладзе певний час продовжував працювати у РФ.

Костянтин Меладзе і Віра Брежнєва / Фото: instagram.com/meladzemusic

Ба більше, Брежнєва активно допомагає українцям і говорить про злочини, які вчиняють російські окупанти на нашій землі, а от Меладзе надав перевагу відмовчуватися і жодним чином за ці 1,5 роки не висловив свою позицію щодо війни в Україні.

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