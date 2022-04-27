На тлі мішків з піском та загорнутих у тканину скульптур: KALUSH Orchestra показав свою візитівку для "Євробачення-2022"

На тлі мішків з піском та загорнутих у тканину скульптур: KALUSH Orchestra показав свою візитівку для "Євробачення-2022"

Гурт KALUSH Orchestra, який цьогоріч представлятиме Україну на конкурсі "Євробачення-2022", показав, як відреагував на запит організаторів заходу зробити фотосесію у найкрасивіших місцях рідного краю.

Як відомо, щороку конкурс супроводжує візитівка від кожного з учасників. Враховуючі реалії України KALUSH Orchestra й відповідну до наших подій зробив й візитівку.

Учасники колективу зробили фото у Львові. На знімку артисти позують на тлі скульптур Латинського катедрального собору, загорнутих у тканину та обкладених мішками з піском, пише "Суспільне". Таким чином в Україні намагаються зберегти пам’ятки скульптури й архітектури від атак Росії з повітря.

instagram.com/suspilne.eurovision

Зазначимо, що міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2022" відбудеться вже у травні у місті Турин, Італія. Півфінали відбудуться 10 та 12 травня, а фінал – 14 травня. Місце проведення – арена PalaOlimpico. Україна виступить у першому півфіналі під номером 6.

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