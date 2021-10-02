На тлі розлучення Кім Кардашян та Каньє Веста заскочили за вечерею в Малібу

Колишні провели разом декілька годин.

Американська зірка реалітішоу Кім Кардашян та репер Каньє Вест, який завуальовано зізнався у зрадах дружині, на тлі розлучення повечеряли разом.

Так, папараці заскочили їх у популярному суші-ресторані Nobu в Малібу. На фото, які опублікувало видання Page Six, видно, що екси дійсно провели разом час. Як йдеться у повідомленні, Кім і Каньє разом з друзями були в ресторані декілька годин, а потім поїхали із закладу на авто виконавця Rolls-Royce.

instagram.com/kimkardashian

Цікаво, що це вже не вперше, коли екси проводять час разом після оголошення про розрив стосунків. У серпні їх вже бачили в одній із закусочних в Малібу, а після цього Кім прийшла підтримати колишнього на його концерт в Чикаго.

Зауважимо, що вперше інформація про проблеми у подружньому житті Кім Кардашян та Каньє Веста почала з'являтися у ЗМІ на початку 2020 року коли Вест балотувався на пост президента США. Під час першої зустрічі з виборцями репер розповів, як просив Кім зробити аборт, коли вона була вагітна первістком. Подейкують, що остаточно Кардашян ухвалила рішення про розлучення після того, як Вест помочився на статуетку "Греммі".

Getty Images

У лютому цього року у ЗМІ з'явилася інформація, що Кім Кардашян офіційно подала на розлучення з Каньє Вестом. У квітні стало відомо, що Вест домагаєтся спільної опіки над їхніми з Кардашян чотирма дітьми. Також він вже подав і свою відповідь на прохання про розлучення. У червні заплакана Кім Кардашян вперше привселюдно прокоментувала розлучення з Каньє Вестом. Також зірка пояснила, яка жінка має бути поруч з ним.

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