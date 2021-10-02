На тлі розлучення Кім Кардашян та Каньє Веста заскочили за вечерею в Малібу

Колишні провели разом декілька годин.
Американська зірка реалітішоу Кім Кардашян та репер Каньє Вест, який завуальовано зізнався у зрадах дружині, на тлі розлучення повечеряли разом.
Так, папараці заскочили їх у популярному суші-ресторані Nobu в Малібу. На фото, які опублікувало видання Page Six, видно, що екси дійсно провели разом час. Як йдеться у повідомленні, Кім і Каньє разом з друзями були в ресторані декілька годин, а потім поїхали із закладу на авто виконавця Rolls-Royce.
Цікаво, що це вже не вперше, коли екси проводять час разом після оголошення про розрив стосунків. У серпні їх вже бачили в одній із закусочних в Малібу, а після цього Кім прийшла підтримати колишнього на його концерт в Чикаго.
Зауважимо, що вперше інформація про проблеми у подружньому житті Кім Кардашян та Каньє Веста почала з'являтися у ЗМІ на початку 2020 року коли Вест балотувався на пост президента США. Під час першої зустрічі з виборцями репер розповів, як просив Кім зробити аборт, коли вона була вагітна первістком. Подейкують, що остаточно Кардашян ухвалила рішення про розлучення після того, як Вест помочився на статуетку "Греммі".
У лютому цього року у ЗМІ з'явилася інформація, що Кім Кардашян офіційно подала на розлучення з Каньє Вестом. У квітні стало відомо, що Вест домагаєтся спільної опіки над їхніми з Кардашян чотирма дітьми. Також він вже подав і свою відповідь на прохання про розлучення. У червні заплакана Кім Кардашян вперше привселюдно прокоментувала розлучення з Каньє Вестом. Також зірка пояснила, яка жінка має бути поруч з ним.
Нагадаємо, акторка Ліза Зайцева втекла від чоловіка-аб'юзера. Знаменитість приголомшила історією про колишнього коханого.