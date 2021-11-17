На тлі скандального розлучення Саша Бо заінтригувала фото в обіймах іншого чоловіка

Схоже, блогерка щаслива у нових стосунках.

Українська блогерка Саша Бо, вона ж Олександра Пустовіт, заінтригувала своїх фоловерів.

На тлі скандального розлучення з чоловіком, блогером Ігорем Пустовітом, зірка Мережі розмістила в Instagram-stories світлину із загадковим молодиком. Саша показалася в обіймах хлопця, який стояв спиною до камери у сірому гольфі. Знімок знаменитість супроводила смайликом у вигляді білого серця.

Саша Бо / instagram.com/sashaabo

Схоже, юзери були спантеличені світлиною та засипали Бо запитаннями в особистих повідомленнях. А деякі користувачі стали цікавитися, хто ж цей чоловік у коментарях під останнім дописом: "Так, я вже спати не можу через ту Сашу, що це за чоловік з нею? Що я пропустила?".

Зауважимо, раніше в інтерв'ю Славі Дьоміну екскоханий блогерки розповів, що Саша інколи не ночує вдома та нібито зустрічається зі своїм колишнім одногрупником. Втім, цю інформацію вона не спростувала і не підтвердила.

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