Гламур
1129
1 хв

На церемонії "Сезар" запідозрили появу клону замість Джима Керрі: представник актора зробив заяву

Джим Керрі шокував змінами в зовнішньому вигляді, адже на церемонії "Сезар" його було просто не впізнати. Мережа вибухнула теоріями змови.

Валерія Сулима
Джим Керрі

Джим Керрі / © Associated Press

Канадійсько-американський актор та гуморист Джим Керрі 26 лютого відвідав урочисту церемонію французької кінопремії "Сезар-2026".

Проте поява зірки Голівуду спровокувала чимало пліток у Мережі та навіть теорій змови. Річ у тім, що 64-річного артиста було просто не впізнати, оскільки його зовнішність кардинально змінилась. Ба більше, деякі зазначали, що в Джима Керрі на церемонії "Сезар" був світліший колір очей, аніж у нього є насправді. Окрім того, артист роздавав автографи правою рукою, хоча він шульга.

Тож теорій змови було просто не уникнути. Користувачі почали підозрювати, що замість Джима Керрі на церемонії був його клон.

Джим Керрі на церемонії "Сезар" / © Associated Press

Джим Керрі на церемонії "Сезар" / © Associated Press

Представнику актора довелося втрутитися в обговорення. У коментарі Daily Mail він заперечив, що на церемонії "Сезар" нібито з'явився клон Джима Керрі. Представник запевнив, що гуморист був присутній особисто.

Нагадаємо, після урочистої церемонії рясніли обговорення не лише щодо зовнішнього вигляду Джима Керрі, а й довкола його особистого життя. На заході актор розсекретив свою обраницю та публічно зізнався їй у коханні.

1129
