На учасників відомого гурту на сцені впав гігантський екран, один з них – у критичному стані

У Гонконгу під час виступу відомого бойз-бенду Mirror стався нещасний випадок.

Так, коли відомий гонконгський бойз-бенд Mirror давав концерт, просто під час їхнього виступу на сцену впав гігантський світлодіодний відеоекран.

Як повідомляє видання Variety, нещасний випадок стався минулого четверга ввечері на сцені Колізею Хунг Хом у Гонконгу. Величезний екран, який висів над сценою, впав на двох з 12 учасників колективу, які стояли просто під ним.

Артисти одразу знепритомніли. Концерт зупинили і попросили глядачів вийти з зали. Двох виконавців госпіталізували. Один з них отримав травму голови, але його стан стабільний. Інший отримав травму шиї та, як повідомляється, перебуває у важкому стані.

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#BREAKING: A horrible accident erupted as a Hong Kong singing and dancing boy band was hosting their first concert, injuring at least two dancers. Both were said to be conscious when being sent to the hospital. pic.twitter.com/y3c7MVyUmn — Ezra Cheung (@ezracheungtoto) July 28, 2022

Інцидент викликав громадський резонанс, фанати та представники індустрії засудили організаторів концерту за те, що вони не дали достатньо часу для перевірки місця та репетиції та знехтували безпекою виконавців.

Уряд Гонконгу призупинив подальші концерти в цьому місці, доки не буде доведено, що дизайн сцени та механічні конструкції безпечні.

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