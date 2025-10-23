На ув'язненого P. Diddy скоїли замах на вбивство: "Прокинувся з ножем біля горла"

P. Diddy / © Associated Press

На американського репера P. Diddy, він же Шон Комбз, скоїли замах у в'язниці.

Про це виданню Daily Mail повідомив його приятель Чарлуччі Фінні. Зазначається, що до до тюремної камери репера, поки той спав, пробрався інший в'язень з імпровізованим ножем. P. Diddy нібито прокинувся від того, що відчув лезо на своєму горлі.

"Він прокинувся з ножем біля горла. Я не знаю, чи він відбився від нього, чи прийшли охоронці, я просто знаю, що це сталося", - говорить Фінні.

Друг P. Diddy також вважає, що для репера це було попередженням. Мовляв, якби в'язень хотів нашкодити виконавцеві, то зробив би це.

"Якби цей хлопець хотів заподіяти йому шкоду, Шон би постраждав. Знадобилася б лише секунда, щоб перерізати йому горло та вбити його. Це, мабуть, був спосіб сказати: "Наступного разу тобі так не пощастить", - говорить друг Комбза.

До слова, P. Diddy відбуває покарання в слідчому ізоляторі в Брукліні. Раніше адвокати репера переймалися за його безпеку. Мовляв, P. Diddy – є знаменитістю, тож інші в'язні заради престижу намагатимуться йому нашкодити.

Також адвокати виконавця просять перевести його до в'язниці FCI Fort Dix. Там репер нібито зможе лікуватися від наркотичної залежності, а також перебуватиме ближче до родини.

Зазначимо, P. Diddy визнали винним у тому, що він організовував поїздки жінок для занять проституцією. Його позбавили волі строком на чотири роки та два місяці. Також репер має сплатити штраф у розмірі 500 тисяч доларів. Після звільнення з в'язниці виконавець ще протягом п'яти років перебуватиме під наглядом спецслужб.