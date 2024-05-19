На відомо українського блогера напали просто в центрі Львова: йому довелося викликати швидку

Відомий український блогер Ніколас Карма, який прославився завдяки своїм відео в TikTok, повідомив, що на нього напали просто в самому центрі Львова.

Неприємний інцидент стався, коли тіктокер знімав свої відео. Тим часом двоє молодиків почали агресивно поводитися та викрикували йому неприємні речі: "Мені не подобаються твої тіктоки, я вважаю, ти гейської натури. Мені не подобаються п*дари".

Ніколас Карма не став терпіти образи у свій бік. Блогер підійшов до молодиків, аби пояснити їм, що така поведінка не є нормальною. Врешті, все закінчилося тим, що один із них напав на Ніколоса та розпорошив йому в обличчя перцевий балончик.

На блогера Ніколаса Карму напали просто в центрі Львова

"Я, як зазвичай, знімав відео, коли проходив, почув від цих хлопців собі навздогін неприємні вигуки. Це було дуже агресивно, ненормативна лексика, поруч було дуже багато людей, діти. Я повернувся, щоб пояснити, що, попри те, що я їм можу не подобатися, так негарно висловлюватися, а далі ви все бачили", - поділився блогер.

Ніколасу Кармі довелося викликати швидку. Тіктокер поділився, що медики надали йому першу медичну допомогу, нині він почувається добре. Також блогер вже написав заяву до поліції, а правоохоронці ідентифікували особи нападників.

"На жаль, без бидла не буває, але я не засмучуюсь, адже адекватних та свідомих людей набагато більше. А також я пишаюсь нашою поліцією, яка спрацювала дуже оперативно та ідентифікувала хуліганів за годину", - зазначив блогер.

До речі, Ніколас Карма також зазначив, що під час нападу йому на допомогу прийшли перехожі, які стримували молодиків та захищали його. Тіктокер подякував їм за небайдужість.

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