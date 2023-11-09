На відомого українського співака в Польщі подали заяву до прокуратури: що сталося

Позивачем став український журналіст, який мешкає в Польщі.

На соліста українського гурту "Пошлая Молли", співака Кирила "Блідого" Тимошенка подали заяву до польської прокуратури.

Позивачем став український журналіст Ігор Кравець, який живе в Польщі та веде блог "Українець у Польщі". Медійник подав заяву до прокуратури після того, як Тимошенко висміяв польську мову та порадив полякам "вступити до російської імперії". Після таких заяв співака розгорівся гучний скандал.

Ігор Кравець вважає, що такі слова виконавця є образливими та підбурюють до злочину. Тож журналіст подав заяву на Тимошенка до прокуратури та сподівається, що той відповідатиме перед законом.

На Кирила Тимошенка подали заяву до прокуратури / Фото: twitter.com/UkrainiecPL

"Сподіваюся, його найближчим часом допитають і він почує звинувачення від прокурора", - написав журналіст у соцмережі X, яка донедавна мала назву Twitter.

Скандал довкола соліста гурту "Пошлая Молли" – що відомо

Гучний скандал довкола колективу розгорівся кілька днів тому. Лідер гурту у своєму Instagram опублікував відео, де висміяв польську мову, назвав російську "нормальною" і закликав поляків "вступити до російської імперії".

Український співак зганьбився заявою, що "Польщі треба вступити до Російської імперії"

Згодом Кирило Тимошенко пояснив, що насправді мав на увазі. Співак зазначив, що просто жартував і висміював імперіалістичні мрії росіян. Кирило додав, що в жодному разі не підтримує Росію, адже сам українець і його рідні живуть в Україні.

Проте жарт оцінили далеко не всі, а тим більше поляки. Всі заплановані концерти гурту "Пошлая Молли" в Польщі скасували.

Зазначимо, "Пошлая Молли" – український колектив. До початку повномасштабної війни музиканти будували кар'єру в Росії. Однак після російського вторгнення до України вони поспішно покинули РФ та оселилися за кордоном. Колектив продовжує співати російською і навіть встиг записати трек у дуеті з російською співачкою.

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