На відому українську гумористку напали в барі в Києві: "Вичитували, чому я на вигляд, як пі**р"

Популярна українська гумористка Вєста Гунченко шокувала, як на неї напали в одному з барів Києва.

Стендаперка у соцмережі Threads розповіла, що неприємний інцидент стався, коли вона відпочивала з друзями. Гумористка поверталася до своєї компанії зі вбиральні, як її зупинили двоє чоловіків. Вони сплутали Гунченко з чоловіком та почали грубо вичитувати, чому це "вона на вигляд, як пі**р". Ба більше, один із чоловіків ще й ляснув стендаперку по щоці.

Саме такий вигляд Вєста Гунченко мала того вечора / Фото: instagram.com/vesta_standup

"Іду я з туалету до свого столика, і тут мене хапає за лікоть один з відвідувачів і починає в грубій формі вичитувати, що, мовляв, чого це я "на вигляд, як пі**р" і "одєнься нормально, як мужик". Поки я зрозуміла, що це він не жінці пропонує вдягатися "як мужик", а мене вважає чоловіком, втрутився його приятель. Я вважала, що врятована, але приятель підтвердив думку попереднього гомофоба і навіть ляснув мене по щоці, щоб я "отямився", - шокувала гумористка.

Врешті, Вєста Гунченко заявила чоловікам, що вона взагалі-то жінка. Поки ті розмірковували, гумористка швидко втекла до друзів та розповіла їм, що сталося. Компанія хотіла зафіксувати чоловіків та звернутися за допомогою до правоохоронних органів, але не встигла, адже бар вже зачинявся. Врешті, стендаперка поскаржилася адміністрації закладу, а та, своєю чергою, пообіцяла перевірити камери відеоспостереження та заборонити цим відвідувачам вхід.

Вєста Гунченко / Фото: instagram.com/vesta_standup

"Адміністрація бару пообіцяла мені, що цих гостей до бару більше не пустять. Це, можливо, здасться комусь недостатнім покаранням, але я рада, що суспільство змінюється, і поступово таке бидло припиняє бути нормою і маргіналізується", - підсумувала гумористка.

Нагадаємо, раніше на блогера Ніколаса Карму напали в центрі Львова. Інцидент стався через те, що двом молодикам не сподобався зовнішній вигляд зірки Мережі.

На блогера Ніколаса Карму напали просто в центрі Львова

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