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На війні загинув військовий ЗСУ, герой популярного мема "Ярік, бачок потік"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
Дата публікації
Перегляди
8926
Час на прочитання
1 хв
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На війні загинув військовий ЗСУ, герой популярного мема "Ярік, бачок потік"

Фото: news_cherkassy/Instagram

Чоловік служив у лавах ЗСУ та захищав країну від загарбників.

На війні з російськими окупантами загинув військовий ЗСУ, один із героїв відеомема "Ярік, бачок потік", - Ярослав.

Про загибель українського захисника, який родом із селища Драбова, Черкаська область, повідомило місцеве видання "Новини Черкащини" в Instagram. Прощання з військовим відбудеться у п'ятницю.

"Загинув наш захисник родом з Драбівщини - Ярик. Багато хто бачив відео про "Толіка відеорегістратора" та "Ярік, бачок потік". Саме цей Ярік був водієм авто", - йдеться в повідомленні.

Видання повідомляє, що інший учасник відео, Толік, продовжує нести службу та захищає Україну від російських загарбників.

Зазначимо, популярний відеомем "Ярік, бачок потік" з'явився на YouTube 2015 року. Головні герої відео – Ярік, який кермував автівкою, та Толік, який знімав все на відео. Якоїсь миті Ярослав втратив контроль над авто, яке почало заносити. Машина з'їхала з дороги. Толік весь цей час все знімав на відео та коментував. Коли чоловік вийшов з авто, то побачив, що бензобак почав протікати. Толік емоційно з криками звернувся до Яріка зі словами: "Ярік, бачок! Бачок потік! Ярік вилазь! Тікай!".

Обережно! У відео присутня нецензурна лексика!

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Дата публікації
Перегляди
8926
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