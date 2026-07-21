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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1743
Час на прочитання
1 хв

На війні загинув відомий 45-річний український актор Євген Бушмакін

Сумну новину повідомила його подруга-режисерка, яка також розкрила, як він опинився у війську.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Євген Бушмакін

Євген Бушмакін

Відомий український актор Євген Бушмакін загинув на фронті.

Сумну новину у своєму Instagram оголосила його подруга, режисерка Тоня Ноябрьова, вранці 21 липня. Подробиць вона не розкривала. Режисерка лиш коротко повідомила, що Євген Бушмакін загинув. Життя актора обірвалося у віці 45 років.

«Просто не можу ані дихати, ані говорити. Женя загинув, у мене ніби вирвали серце», — говорить режисерка.

Євген Бушмакін загинув на фронті / © instagram.com/tonianoyabrova

Євген Бушмакін загинув на фронті / © instagram.com/tonianoyabrova

Також Тоня Ноябрьова розповіла, як Євген Бушмакін опинився у війську. За її словами, актора на вулиці зупинили працівники ТЦК та затримали. Після цього артист опинився на фронті, де служив у штурмовій бригаді.

«Він не вмів воювати, він любив дітей і дуже хотів побачити сина. Він був видатним актором, викладачем і другом», — зазначила режисерка.

Євген Бушмакін загинув на фронті / © instagram.com/tonianoyabrova

Євген Бушмакін загинув на фронті / © instagram.com/tonianoyabrova

До слова, Євген Бушмакін народився у Полтаві 28 травня 1981 року. 2005 року він закінчив режисерський факультет Київського національного інституту культури і мистецтв. Актор зіграв у таких картинах, як «День незалежності», «Все буде добре», «Герой мого часу», а за роль в останній був номінований на премію «Золота Дзиґа» в категорії «Кращий актор».

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла зірка «Сам удома 2» Бренда Фрікер. Ірландської акторки не стало у віці 81 року.

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Дата публікації
Кількість переглядів
1743
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