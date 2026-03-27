На війні загинув відомий український гуморист Артур Петров

Комік служив у війську від квітня 2025 року.

Артур Петров

Артур Петров

Відомий український гуморист Артур Петров загинув на війні.

Про болісну втрату повідомила дружина коміка на його офіційній сторінці в Facebook. Катерина написала, що життя Артура Петрова обірвалося 18 березня у Куп'янську-Вузловому. Сталося це під час евакуації поранених військових.

"Любі друзі, колеги, знайомі Артура, ті, хто любив його стендап. Я Катя, дружина Артура. 18 березня Артур загинув у Куп'янську-Вузловому під час евакуації поранених", - повідомила дружина гумориста.

Катерина також зазначила, що згодом оголосить дату та місце прощання з Артуром Петровим.

Артур Петров

Артур Петров

Зазначимо, Артур Петров – відомий український гуморист, який родом із Дніпра. Зокрема, він виступав у жанрі stand-up comedy, а також брав участь у різних YouTube-проєктах.

До війська Артур Петров долучився у квітні 2025 року. Останні місяці свого життя гуморист служив у 43-й окремій механізованій бригаді. На жаль, 18 березня коміка не стало. В Артура Петрова залишилась дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що обірвалося життя українського актора Олега Гусєва. Артист помер у віці 56 років від тяжкої хвороби.

