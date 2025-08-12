На війні загинув зять скандального продюсера Пригожина, який воював на боці окупантів

Йосип Пригожин

Російський продюсер Йосип Пригожин, який публічно виправдовував і підтримував кровопролитну війну Росії проти Україні, повідомив про втрату власного зятя. Окупант загинув на українській землі, куди прийшов із зброєю.

25-річний Євген Ткаченко, чоловік доньки Пригожина Данаї, 2022 року пішов під вінець, а вже наступного року отримав повістку до армії країни-терористки. У листопаді 2023 року його відправили на Куп’янський напрямок під позивним "Панда". Він виконував роль розвідника-кулеметника. Зв’язок із ним зник понад рік тому. Його вважали безвісти зниклим, але тепер підтверджено, що він остаточно ліквідований. Тож його вдова виховуватиме їхнього сина одна.

"Суд постановив, що йому відомо місце його (зятя — прим. ред.) смерті. Відповідно, його оголосили загиблим", — заявив Йосип у коментарі для росЗМІ.

Донька та зять Йосипа Пригожина з сином

Пригожин стверджує, що зять пішов на війну нібито "добровільно". Своєю чергою продюсер-путініст у минулому теж неодноразово робив суперечливі політичні заяви. Зокрема, 2014 року він опинився серед діячів культури, які підписали звернення на підтримку окупації Криму. Згодом Пригожин намагався заперечити свою причетність до цього документа, проте в Україні його внесли до переліку осіб, чиї дії становлять загрозу нацбезпеці.

Водночас 2018 року пропагандист охоче виступав довіреною особою путіна на президентських виборах, а паралельно підтримував московського градоначальника Собяніна. І лише 2023-го, коли у ЗМІ з’явився аудіозапис, на якому голос, схожий на Пригожина, лаяв російську владу, припускали, що він "прозрів". Проте Пригожин назвав запис "фейком", створеним за допомогою штучного інтелекту. Тож відвертого засудження війни від нього так і не пролунало.