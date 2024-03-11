На "Євробаченні-2024" кардинально змінилися правила голосування та виступів країн "Великої п'ятірки"

На "Євробаченні-2024", яке відбудеться вже у травні у шведському місті Мальме, кардинально зміняться правила.

Зміни стосуватимуться голосування за фаворитів та виступів країн-засновниць міжнародного конкурсу і минулорічної переможниці. Відтепер Франція, Італія, Іспанія, Німеччина та Велика Британія виступатимуть не лише у фіналі, а й у півфіналах. Раніше глядачі могли бачити лише відеофрагменти виступів учасників країн "Великої п'ятірки". До них приєднається і минулорічна переможниця Швеція.

Сцена "Євробачення-2024" / Фото: eurovision.tv

У першому півфіналі глядачі побачать номери Німеччини, Швеції та Великої Британії, а в другому – Франції, Італії та Іспанії. Фіналісти виконають свої треки у перервах між виступами півфіналістів, які боротимуться за право виходу до фіналу. На думку організаторів "Євробачення", це справедливі умови для всіх учасників, адже глядачі побачать всі виступи та зможуть обрати фаворита.

Окрім того, змінюються правила голосування у фіналі. Відтепер воно триватиме довше, адже глядачі зможуть віддати свій голос за фаворита одразу ж після того, як на сцені виступить перший учасник.

Сцена "Євробачення-2024" / Фото: eurovision.tv

Також у голосуванні братимуть участь шанувальники пісенного конкурсу, які перебувають в країнах, що не беруть участі. Вони матимуть 24 години, аби віддати свій голос. Онлайн-голосування для них розпочнеться одразу ж після того, як відгримить друга генеральна репетиція конкурсу, та триватиме до початку виступів учасників наживо.

Організатори "Євробачення-2024" діляться, що на цьому нововведення ще не закінчилися. Оргкомітет обіцяє згодом оголосити про ще одну важливу зміну, що стосується конкурсу.

Сцена "Євробачення-2024" / Фото: eurovision.tv

Нагадаємо, цьогоріч від України на "Євробачення" поїдуть співачки alyona alyona та Jerry Heil. Тривалий час у прогнозах букмекерів вони займали перше місце. Однак нещодавно в українок з'явився неочікуваний конкурент, який посунув їх з лідируючих позицій.

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