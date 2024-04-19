На "Євробаченні-2024" відбулися зміни у порядку виступів конкурсантів у грандфіналі – подробиці

Європейська мовна спілка повідомила про чергові зміни у правилах "Євробачення-2024".

Цьогоріч після двох півфіналів відбуватиметься традиційне жеребкування, яке визначатиме, у якій частині грандфіналу виступатиме кожен учасник. Втім, якщо раніше виконавці випадковим чином визначали свій номер виступу за допомогою карток з написом "перша" або "друга" частина грандфіналу, то тепер до них додадуться картки з написом "Вибір продюсера". Така унікальна картка свідчитиме про те, що продюсери на власний розсуд визначать, у якій частині буде виступати той чи інший артист. Загалом буде по шість карток на визначення виступів у першій і другій частині. Решта 13 карток стане "Вибором продюсера". Про це повідомляє офіційний сайт "Євробачення".

Сцена "Євробачення-2024" / Фото: eurovision.tv

Таким чином, на думку продюсерів конкурсу, "Євробачення-2024" буде ще "захопливішим".

"Таким чином ми створимо найкраще телевізійне шоу і дамо всім артистам шанс проявити себе. У попередні роки, коли жеребкування проводилося лише для першої та другої половини шоу, ви могли бачити, що багато балад потрапляли в одну і ту ж частину, або багато фаворитів виступали в одній і тій же половині фіналу. "Вибір продюсера" створить ще кращі умови для формування ще більш вражаючого фіналу", - пояснив продюсер "Євробачення-2024" Крістер Бйоркман.

Сцена "Євробачення-2024" / Фото: eurovision.tv

До слова, першими до такого жеребкування допустять представників "Великої п’ятірки" 4 травня. Переможці першого півфіналу одразу по його закінченню визначать свій порядок виступу, тобто 7 травня. Відповідно переможці другого півфіналу – 9 травня. Остаточний порядок виступів усіх артистів у фіналі буде оголошено вранці 10 травня.

Зазначимо, "Євробачення-2024" відбудеться травня у Мальме, Швеції. Перший півфінал заплановано на 7 травня, а другий – 9 травня. Грандфінал мине 11 травня. Українські представниці alyona alyona & Jerry Heil з піснею Teresa & Maria виступлять 7 травня під номером п'ять.

Нагадаємо, раніше організатори міжнародного пісенного конкурсу повідомляли про ще одні важливі зміни у голосуванні.

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