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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
677
Час на прочитання
1 хв

На "Євробаченні-2025" масштабні протести: освистали учасницю Ізраїлю і показали заборонені прапори Палестини

Довкола урочистої церемонії відкриття музичного конкурсу розгорається гучний скандал.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
На "Євробачення-2025" відбулися протести

На "Євробачення-2025" відбулися протести / © Getty Images

Просто зараз у місті Базель, Швейцарія, відбувається урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

Однак захід не минає без скандалів. У Базелі відбуваються масштабні протести. Довкола "бірюзового хідника" зібралося чимало пропалестинських мітингувальників. Вони виступають проти участі Ізраїлю в "Євробаченні". Тим не менш, поліція наразі стежить за ситуацією. Судячи з кадрів, які з'являються в Мережі, деяких учасників акцій протесту затримують.

На "Євробачення-2025" відбулися протести / © Getty Images

На "Євробачення-2025" відбулися протести / © Getty Images

Так, в онлайн-трансляції майорять прапори Палестини. Утім, це заборонено. Річ у тім, що Палестина не бере участі в конкурсі. Тим часом на "Євробаченні" можуть майоріти лише прапори країн-учасниць. Ба більше, мітингувальники не дають провести церемонію відкриття. На трансляції чутно освистування, а особливо, коли на "бірюзовому хіднику" з'явилася представниця Ізраїлю Юваль Рафаель. Співачці також не давали висловитися під час короткого інтерв'ю. Всі її слова освистували.

Зазначимо, гурт Ziferblat вже теж з'явився на "бірюзовому хіднику". Для події музиканти обрали стримані образи від українських брендів.

Дата публікації
Кількість переглядів
677
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