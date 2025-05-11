На "Євробаченні-2025" масштабні протести: освистали учасницю Ізраїлю і показали заборонені прапори Палестини

На "Євробачення-2025" відбулися протести / © Getty Images

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Просто зараз у місті Базель, Швейцарія, відбувається урочиста церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2025".

Однак захід не минає без скандалів. У Базелі відбуваються масштабні протести. Довкола "бірюзового хідника" зібралося чимало пропалестинських мітингувальників. Вони виступають проти участі Ізраїлю в "Євробаченні". Тим не менш, поліція наразі стежить за ситуацією. Судячи з кадрів, які з'являються в Мережі, деяких учасників акцій протесту затримують.

На "Євробачення-2025" відбулися протести / © Getty Images

Так, в онлайн-трансляції майорять прапори Палестини. Утім, це заборонено. Річ у тім, що Палестина не бере участі в конкурсі. Тим часом на "Євробаченні" можуть майоріти лише прапори країн-учасниць. Ба більше, мітингувальники не дають провести церемонію відкриття. На трансляції чутно освистування, а особливо, коли на "бірюзовому хіднику" з'явилася представниця Ізраїлю Юваль Рафаель. Співачці також не давали висловитися під час короткого інтерв'ю. Всі її слова освистували.

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Зазначимо, гурт Ziferblat вже теж з'явився на "бірюзовому хіднику". Для події музиканти обрали стримані образи від українських брендів.