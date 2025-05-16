На "Євробаченні-2025" учасницю Ізраїлю освистали просто на сцені: організаторам довелося втручатися

Ізраїль на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

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У другому півфіналі міжнародного конкурсу "Євробачення-2025" вже виступала представниця Ізраїлю – співачка Юваль Рафаель.

Виконавиця на арені Санкт-Якобсгалле представила композицію New Day Will Rise. Артистка влаштувала магічне шоу з реквізитом. На трансляції з виступу було чутно, як Юваль Рафаель активними оваціями підтримує публіка.

Утім, атмосфера в залі була не такою. Зокрема, на концерті зібралося чимало пропалестинських мітингувальників, які до цього активно закликали скасувати участь Ізраїлю на "Євробаченні". Вони прийшли з прапорами Палестини, які діставали. Як виявилося, весь виступ Юваль Рафаель вони освистували співачку.

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Ізраїль на "Євробаченні-2025" / © Associated Press

Схоже, організаторам довелося негайно втручатися. Оскільки артистку гучно освистували, а в прямій трансляції цього чутно не було, то овації були спеціально накладені.

Зазначимо, в другому півфіналі "Євробачення-2025" стався ще один казус. Користувачі запідозрили Грецію в плагіаті. Єврофанам номер співачки Клавдії був схожим на той, що торік був в України, яку представляв дует виконавець alyona alyona & Jerry Heil.