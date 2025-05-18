На "Євробаченні-2025" відбулися масштабні протести: поліція застосовувала водомети і сльозогінний газ

Протест у Базелі під час "Євробачення-2025" / © Getty Images

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Під час грандіозного фіналу "Євробачення-2025" у місті Базель, Швейцарія, відбулися масштабні протести.

Музичний конкурс відгримів у ніч проти 18 травня. Як виявилося, подія не минула без неприємностей. Як пише The Guardian, у центрі Базелі відбулися масштабні протести. Зокрема, зібралися пропалестинські мітингувальники, які виступали проти участі Ізраїлю в конкурсі. Вони тримали в руках палестинські прапори, антиїзраїльські плакати та одягали куфії. Поліції навіть довелося втручатися та застосовувати водомети зі сльозогінним газом. Рада національної безпеки Ізраїлю також зверталася до ізраїльтян, які прибули на "Євробачення-2025". Їм радили в цілях безпеки приховувати свою особистість.

Протест у Базелі під час "Євробачення-2025" / © Associated Press

"У центрі Базеля відбувається великий антиізраїльський протест. Рада національної безпеки Ізраїлю попередила ізраїльських цивільних осіб у місті, щоб вони не виявляли себе в центрі уваги", – йдеться в повідомленні.

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До речі, у фіналі конкурсу виступ Ізраїлю, який представляла співачка Юваль Рафаель, намагалися зірвати. Зокрема, двоє глядачів спробували прорватися на сцену. Врешті, їх зупинила охорона. Тим не менш, чоловік та жінка встигли облити фарбою члена знімальної групи "Євробачення-2025".

Нагадаємо, цьогоріч музичний конкурс видався доволі скандальним. Зокрема, перемогу здобув артист, який публічно зізнавався у прихильності до росіянки-путіністки. Окрім того, на "Євробаченні-2025" відбулося порушення правил.