На "Євробаченні-2025" запровадили нові жорсткі правила: на які зміни чекати

На музичному конкурсі "Євробачення-2025", який раніше опинявся під загрозою зриву, запровадили нові жорсткі правила.

Про нововведення повідомила Європейська мовна спілка (EBU). Так, "Євробачення-2025", яке організовують у шведському місті Базель, відбудеться за новими правилами. Учасникам міжнародного конкурсу та ЗМІ відтепер доведеться дотримуватися Кодексу поведінки, а інакше вони не отримають акредитації.

Суворо стежитиметься за тим, аби ніхто не порушував місцеві закони та не проявляв жодні політичні погляди. Окрім того, учасники та представники ЗМІ муситимуть дотримуватися вказівок щодо відповідального спілкування та поведінки.

Та це ще не все. Організатори запровадили нові правила, аби полегшити перебування на конкурсі безпосередньо самих учасників. Відтепер для артистів відводитимуться спеціальні зони, де взагалі не буде камер та ЗМІ. Учасникам дозволять проводити більше закритих репетицій, аби ті не відволікалися і зосередилися на виступі.

"Євробачення-2025" відбудеться в Базелі / Фото: facebook.com/EBU

Окрім того, самі репетиції відбуватимуться за оптимізованим графіком. Це запроваджують задля того, аби представники різних країн мали змогу більше відпочити та детальніше ознайомитися з містом-господарем "Євробачення". Також на конкурсі з'явиться менеджер з добробуту, який відповідатиме за контакт артистів із персоналом.

"Ми об'єднані музикою – і кожен зобов'язаний забезпечити, щоб конкурс залишався подією, яка сприяє єдності, різноманітності та інклюзії. Зміни, які ми запроваджуємо, створять найкращий досвід для учасників, персоналу та аудиторії", - коментує директор шоу Мартін Грін.

Зазначимо, нові правила запровадили після скандального "Євробачення-2024". Тоді учасника від Нідерландів дискваліфікували просто перед фіналом. Сталося це через неприємний інцидент. Журналістка хотіла зняти музиканта на відео, але він відмовив, однак вона його ослухалася, через що той замахнувся на неї рукою. Окрім того, деякі учасники та запрошені артисти порушили одне з головних правил "Євробачення" та демонстрували свої політичні погляди.

Йост Кляйн, якого дискваліфікували на "Євробаченні-2024" / Фото: Associated Press

Нагадаємо, 2024 року Україну на конкурсі представляли alyona alyona та Jerry Heil з піснею Teresa & Maria. Нещодавно реперка відповіла, чи спілкується зі співачкою після "Євробачення".

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