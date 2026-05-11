На "Євробаченні-2026" спалахнув новий скандал через Ізраїль: організатори зробили різку заяву

Представник Ізраїлю на "Євробаченні-2026" / © Associated Press

Організатори "Євробачення-2026" звернулись до Ізраїлю на тлі агітації голосувати за їхнього учасника.

Країну цьогоріч представляє співак Ноам Беттан з піснею Michelle. Днями він поширив у Мережі відео, де закликав голосувати за Ізраїль 10 разів поспіль. Європейській мовній спілці (EBU), яка відповідає за організацію «Євробачення», довелося втрутитися.

Річ у тім, що правила агітації за учасника зробили більш суворими. Зокрема, заборонили проводити масштабні агітаційні компанії, що спонсоруються третіми особами. EBU запевняє, що, на щастя, це правило не було порушене. Тим не менш, така агресивна агітація суперечить цінностям конкурсу.

Врешті, Європейська мовна спілка зв’язалась з ізраїльським мовником KAN із проханням негайно припинити розповсюдження відео та видалити його зі всіх майданчиків. Делегація Ізраїлю вжила всіх необхідних заходів.

«У п’ятницю, 8 травня, нам стало відомо, що артист, який представляє KAN, опублікував відео з інструкцією на екрані „голосуйте 10 разів за Ізраїль“. Протягом 20 хвилин ми зв’язалися з делегацією KAN, щоб попросити їх негайно припинити будь-яке розповсюдження відео та видалити його з усіх платформ, де воно було опубліковане. Вони негайно вжили відповідних заходів», — йдеться в заяві EBU.

Зазначимо, вже й не один рік поспіль тривають дискусії щодо участі Ізраїлю в «Євробаченні». Низка країн вимагає дискваліфікації через дії ізраїльтян в Секторі Гази. Цьогоріч деякі навіть відмовились від участі в конкурсі. Проте EBU не погоджується на дискваліфікацію.

Нагадаємо, 10 травня відбулась урочиста церемонія відкриття «Євробачення-2026». Представниця України LELÉKA ефектно з’явилась на «бірюзовому хіднику» під хіт ONUKA.

