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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1341
Час на прочитання
1 хв

На "Євробачення-2025" пролізла Росія, якій заборонено брати участь у конкурсі

Під час попурі ведучих на екрані згадали виступ країни-агресорки на пісенному конкурсі.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
"Євробачення-2025"

"Євробачення-2025" / © eurovision.tv

На міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025" вирішили згадати країну-агресорку Росію.

В інтервал-акті ведучі музичних перегонів - Сандра Штудер, Мішель Гунцікер та Гейзел Брюґґер – демонстрували попурі. Тим часом на екрані згадували старі виступи учасників. Нечіокувано для українців там з'явилися "Бурановські бабусі", які 2012 року брали участь у "Євробаченні".

На "Євробаченні-2025" згадали Росію

На "Євробаченні-2025" згадали Росію

До слова, Росії від 2022 року заборонено брати участь в музичному конкурсі. Це пов'язано із вторгненням РФ на територію України. Та, вочевидь, на старі виступи заборона не поширюється, що вже обурило українських єврофанів.

На "Євробаченні-2025" згадали Росію

На "Євробаченні-2025" згадали Росію

Зазначимо, наразі редакція ТСН.ua вела текстову онлайн-трансляцію. Пропонуємо дізнатися, чим цікавим дивував перший півфінал та як виступили країни-учасниці.

Дата публікації
Кількість переглядів
1341
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