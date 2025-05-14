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На "Євробачення-2025" пролізла Росія, якій заборонено брати участь у конкурсі
Під час попурі ведучих на екрані згадали виступ країни-агресорки на пісенному конкурсі.
На міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення-2025" вирішили згадати країну-агресорку Росію.
В інтервал-акті ведучі музичних перегонів - Сандра Штудер, Мішель Гунцікер та Гейзел Брюґґер – демонстрували попурі. Тим часом на екрані згадували старі виступи учасників. Нечіокувано для українців там з'явилися "Бурановські бабусі", які 2012 року брали участь у "Євробаченні".
До слова, Росії від 2022 року заборонено брати участь в музичному конкурсі. Це пов'язано із вторгненням РФ на територію України. Та, вочевидь, на старі виступи заборона не поширюється, що вже обурило українських єврофанів.
Зазначимо, наразі редакція ТСН.ua вела текстову онлайн-трансляцію. Пропонуємо дізнатися, чим цікавим дивував перший півфінал та як виступили країни-учасниці.