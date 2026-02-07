ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
260
Час на прочитання
1 хв

На "Євробачення-2026" від України поїде LELÉKA: яким був виступ співачки у фіналі нацвідбору

Артистка виборола максимальну кількість балів від суддів та глядачів.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
LELÉKA

LELÉKA / © скриншот з відео

У суботу, 7 лютого, відгримів Національний вибір на "Євробачення-2026", де нарешті стало відоме ім'я артиста, який представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Загалом, за путівку до Відня змагались 10 фіналістів. Проте лише співачці LELÉKA вдалося підкорити серця суддів та глядачів. Саме вона виборола максимальну кількість балів, а саме 20. Тож, вже у травні артистка з піснею Ridnym змагатиметься за перемогу в ювілейному пісенному конкурсі "Євробачення".

А поки ж пропонуємо пригадати, яким був виступ LELÉKA у фіналі Національного відбору.

Зазначимо, у суботу відгримів Національний відбір на "Євробачення-2026". Редакція сайту ТСН.ua вела текстову хроніку фіналу. За посиланням можете дізнатися, чим дивував конкурс та всі найцікавіші моменти.

Нагадаємо, на нацвідборі перемогу виборола співачка LELÉKA. Саме вона представлятиме Україну на ювілейному "Євробаченні", яке відбудеться у травні у Відні. Артистка виступатиме у другому півфіналі міжнародного пісенного конкурсу, що відбудеться 14 травня. Саме тоді стане відомо, чи потрапить Україна до грандіозного фіналу.

Дата публікації
Кількість переглядів
260
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie