На "Євробачення-2026" від України поїде LELÉKA: яким був виступ співачки у фіналі нацвідбору

LELÉKA / © скриншот з відео

У суботу, 7 лютого, відгримів Національний вибір на "Євробачення-2026", де нарешті стало відоме ім'я артиста, який представлятиме Україну на міжнародному пісенному конкурсі.

Загалом, за путівку до Відня змагались 10 фіналістів. Проте лише співачці LELÉKA вдалося підкорити серця суддів та глядачів. Саме вона виборола максимальну кількість балів, а саме 20. Тож, вже у травні артистка з піснею Ridnym змагатиметься за перемогу в ювілейному пісенному конкурсі "Євробачення".

А поки ж пропонуємо пригадати, яким був виступ LELÉKA у фіналі Національного відбору.

Зазначимо, у суботу відгримів Національний відбір на "Євробачення-2026". Редакція сайту ТСН.ua вела текстову хроніку фіналу. За посиланням можете дізнатися, чим дивував конкурс та всі найцікавіші моменти.

