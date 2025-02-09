На "Євробачення-2025" їде гурт Ziferblat: Данилко, Соловій, Кравець та інші емоційно відреагували

Від України на "Євробачення-2025" поїде гурт Ziferblat.

Таке рішення було прийнято після проведення нацвідбору. Гурт Ziferblat і їхня пісня Bird of Pray набрав максимальну кількість балів під час глядацького та суддівського голосування. Тож саме вони вже у травні поїдуть змагатися за музичну пальму першості у швейцарському місті Базелі.

Переможці нацвідбору на "Євробачення-2025" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Українці вже вітають музикантів з почесним першим місцем. Адже відомо, що для гурту перемога далася нелегко. Зокрема, це їхня третя спроба участі у нацвідборі, яка вже цього разу подарувала квиток на міжнародну сцену. Музиканти ледь стримали свої емоції під час промови на сцені конкурсу:

"Після повномасштабної війни дуже багато змінилося. Ми розвиваємо українську культуру. У нас був момент 2014 року, коли був ренесанс української музики. Але не все тоді склалося. Деякі гурти, які я любив на той момент, не отримали того визнання, яке мали. А зараз у нас ренесанс другої хвилі та ми не повинні втратити цей шанс. Дякуємо усім!" – заявили переможці нацвідбору.

Гурт Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

І поки переможці оговтуються від приємної новини, у Мережі українські зірки невтомно висловлюють свої вітання. Редакція сайту ТСН.ua пропонує поглянути, як знаменитості дивилися нацвідбір і раділи за гурт Ziferblat.

Андрій Данилко

Шоумен і автор Вєрки Сердючки раніше був незмінним членом журі. Утім, цього року так не склалося. Водночас у фотоблогу Андрій дав зрозуміти, що все ж слідкував за перебігом подій нацвідбору. І у своїх сторіз опублікував власне фото з кумедним підписом: "Давайте поскандалимо".

Українські зірки відреагували на перемогу гурту Ziferblat на нацвідборі

Христина Соловій

Співачка також знайшла місце іронії. Вона зізналася, що її скандальна бесіда з Машею Єфросиніною була набагато емоційнішою за нацвідбір. Зазначимо, що цього року ведуча вела конкурс разом з Тімуром Мірошниченком і Василем Байдаком.

Українські зірки відреагували на перемогу гурту Ziferblat на нацвідборі

Олена Кравець

Ведуча зізналася, що дуже сильно вболівала за гурт Ziferblat. Тож після оприлюднення результатів від емоцій не могла заснути.

Українські зірки відреагували на перемогу гурту Ziferblat на нацвідборі

Tember Blanche

Український гурт висловив свої вітання колегам, з яким записав спільну пісню. Так, мовиться про трек "Дотепер і назавжди", який вийшов наприкінці минулого року.

Українські зірки відреагували на перемогу гурту Ziferblat на нацвідборі

Влад Дарвін

Хітмекер у своїх сторіз згадав гурт Ziferblat і зазначив, що їхня експериментальна творчість, попри всі труднощі, змогла завоювати перше місце. Влад побажав музикантам успіхів гідно представити Україну.

Українські зірки відреагували на перемогу гурту Ziferblat на нацвідборі

Алан Бадоєв

Режисер опублікував кадри виступу переможців та зізнався, що саме такий вигляд має "музика та її сила".

Українські зірки відреагували на перемогу гурту Ziferblat на нацвідборі

До речі, нещодавно редакція сайту ТСН.ua стежила за усіма подробицями конкурсу і тепер пропонує більш детально ознайомитися, як минув фінал нацвідбору на "Євробачення-2025".