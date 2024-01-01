На зірку "Беверлі-Гіллз, 90210" жорстоко напали та побили просто посеред Лос-Анджелеса

Інцидент трапився просто посеред дороги на вулиці Голлівудський бульвар.

Американський актор, виконавець ролі Стіва Сандерса у культовому серіалі "Беверлі-Гіллз, 90210" Ян Зірінг став жертвою нападу.

До слова, артист їхав своєю автівкою вулицею Голлівудський бульвар, що у Лос-Анджелесі. Як пише TMZ, якоїсь миті знаменитості довелося зупинитися, адже дорогу йому перегородили байкери. Ян Зірінг вийшов зі свого авто та між ним та мотоциклістами зав'язалася перепалка.

У ході розбірок актора побили байкери, хоч той і намагався відбиватися. Врешті, все закінчилося тим, що Зірінгу вдалося втекти від нападників, хоч ті його і тримали.

Після цього байкери роз'їхалися, актор повернувся до свого авто та теж покинув місце, де стався неприємний інцидент.

Поліція вже розпочала розслідування справи. У поліцейському звіті вказано, що Ян Зірінг – є жертвою злочину. Наразі правоохоронці ще нікого не затримали.

Нагадаємо, нещодавно український співак Юлік теж став жертвою нападу. Артистові у Польщі побили автівку.

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