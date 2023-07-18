На Злату Огнєвіч накинулися росіяни після вибухів на Кримському мосту: співачка різко відповіла

Українська співачка Злата Огнєвіч отримала хвилю хейту від росіян після того, як пораділа вибухам на незаконно побудованому Росією Кримському мосту.

Так, після новин, що в анексованому Криму сталася "бавовна", виконавиця не змогла стримати емоцій. Артистка опублікувала кадри, де радісно танцює після того, як дізналася про вибухи на Кримському мосту.

Однак у коментарях під дописом жителі країни-агресорки вирішили дорікнути Огнєвіч. Вони почали виписувати, що "взагалі-то має бути соромно, адже загинули та постраждали люди".

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Співачка поставила російських хейтерів на місце. За словами артистки, окупанти вчинили чимало бід на українських землях, а від їхніх рук щодня гинуть невинні люди. Тож Огнєвіч і надалі буде раді успіхам ЗСУ, які наближають перемогу України у цій жахливій війні, яку розв'язала Росія.

"До мене вже налетіли "хейтери" з країни-агресорки. Так от, я і надалі буду радіти успіхам наших хлопців, я і надалі буду танцювати від кожного кроку нашої країни, який наближає перемогу. Якщо ви такі святі, то знайдіть незалежні ЗМІ та подивіться, скільки горя, трагедій, болю ви принесли нашій країні. Ненавиджу лицемірство та вас також ненавиджу", - різко відповіла артистка.

Злата Огнєвіч / Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Нагадаємо, нещодавно акторка Наталка Денисенко поскаржилася на росіян, яких чимало зустріла під час відпочинку у Туреччині. Артистка розповіла, як вони реагують на українську мову.

Читайте також: