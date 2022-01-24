На Злату Огнєвіч напав переслідувач: поліція відкрила кримінальне провадження

Наразі поліціянти встановлюють особу нападника.

Українська співачка Злата Огнєвіч написала заяву на свого "фаната", який вже три роки переслідує її та погрожує вбивством.

Поліціянти оперативно відреагувала на заяву артистки та відкрили кримінальне провадження за фактом погрози життю Злати. Про це йдеться на сайті Нацполіції.

Злата Огнєвіч написала заяву на нападника / instagram.com/zlata.ognevich

"Працівники поліції зареєстрували заяву у Єдиному обліку заяв та повідомлень громадян Печерського управління поліції та за погодженням із Печерською окружною прокуратурою дізнавачі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 129 Кримінального кодексу України - погроза вбивством. Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі", - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини інциденту, а також особу, причетну до скоєння цього злочину.

Окрім цього, поліціянти вивчають відеозаписи, які надала слідству Злата.

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