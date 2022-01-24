На Злату Огнєвіч напав переслідувач: "Якщо ще раз побачу по ТБ, я тебе завалю н*х*й"

На Злату Огнєвіч напав переслідувач: "Якщо ще раз побачу по ТБ, я тебе завалю н*х*й"

Чоловік вже три роки не дає спокою виконавиці.

Українська співачка Злата Огнєвіч показала обличчя чоловіка, який вже тривалий час її переслідує.

На сторінці в Instagram артистка запостила відео, на якому видно, як її автомобіль, коли вона їхала на студію, наздоганяє інше авто. У ньому сидить переслідувач Злати, який їй говорить: "Якщо я ще раз побачу тебе по телевізору, я тебе завалю н*х*й, зрозуміла? Я тобі серйозно кажу. Ти чудище, дурницею займаєшся".

Коли Злата говорить, що передасть до поліції інформацію про нього, він відповідає, що йому все одно:

"Я більше не можу мовчати! Це відео рекомендую дивитися до кінця. Обережно! Воно містить ненормативну лексику. У цій ситуації я просто беззахисна жінка, яку не перший рік (вже понад 3 роки) переслідує неадекватний чоловік і ніхто за цей час не зміг вирішити мою проблему. Він продовжує свої переслідування, які почастішали останнім часом. Я хочу справедливості для себе. Я хочу справедливості для тих жінок, які не почуваються у безпеці і зазнають насильства. Тому що моя ситуація - це також один з видів насильства", - написала під відео Огнєвіч.

Увага, відео 18+! Відео містить ненормативну лексику

Артистка звернулася до президента України Володимира Зеленського та мера Києва Віталія Кличка з проханням втрутитися і якось вплинути на ситуацію:

"Я звертаюся до правоохоронних органів, юристів та всіх, хто має компетенцію та реально може допомогти. Я звертаюся до своєї країни та президента. Тому що я більше не бажаю мовчати! Досить! На моєму місці може бути ваша дочка, дружина, кохана дівчина, мама, ваша близька людина. Допоможіть мені", - благає про допомогу Огнєвіч.

Зазначимо, що вперше Злата Огнєвіч розповіла про переслідування невідомого у березні 2019 року. Тоді чоловік напав на артистку біля її будинку. Після інциденту чоловік продовжив стежити за зіркою. Зокрема, він чекав на співачку перед виходом на тренування та приходив на її концерти. Нападник переконаний, що Огнєвіч - його дружина.

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