На Злату Огнєвіч в США напав расист: "Сказав, що не хоче слухати кончену українську"

Українська співачка Злата Огнєвіч вирушила до Америки, де бере участь у благодійних концертах на підтримку України.

Втім, коли артистка з командою з Чикаго прямувала до іншого американського міста, з нею трапився неприємний інцидент. На співачку напав американський расист. Про це Злата Огнєвіч розповіла на своїй сторінці в Instagram.

"Запізнююсь в аеропорт, тому що на нас напав американський расист. Ми викликали Uber їхати до аеропорту, приїхав таксист. 10 хвилин ми їхали, спілкувалися українською, раптом він нам видає, що він нас зараз висаджує біля залізничної станції, тому що він більше не хоче чути мову, якою ми спілкуємося. Ми запитуємо його: "Ви що, расист?". Він каже: "Так, я расист, я вас ненавиджу. Ви погано поводитеся. Це нечемно в моїй присутності. Присутності мене, американця, спілкуватися вашою негідною мовою", - розповіла про інцидент Огнєвіч.

Фото: instagram.com/zlata.ognevich

Артистка зізналася, що ніколи в житті раніше з таким ще не зіштовхувалася і ця ситуація її дуже шокувала. На щастя, виконавиця встигла в аеропорт і, на відміну від попереднього дивного водія, їхній наступний драйвер виявився адекватним і жодних претензій до пасажирів не мав.

Читайте також: