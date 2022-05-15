"На знак солідарності з братами й сестрами в Україні": артисти з Литви мелодійно переспівали Stefania

Конкурсну пісню Kalush Orchestra на "Євробачення-2022" Stefania знають не лише українці, а й люди з різних країн.

А учасники міжнародного конкурсу разом співали та переспівували знамениті рядки композиції "Стефанія мамо, мамо Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє".

Учасниця ж "Євробачення-2022" від Литви вирішила разом із Литовським національним театром опери і балету випустити кавер на переможну пісню Kalush Orchestra.

"Вітаємо Україну та Kalush Orchestra – переможців пісенного конкурсу "Євробачення-2022"! Місто Вільнюс разом із Monika Liu, джазовою та реп-співачкою Daiva Starinskaitė та музикантами Литовського національного театру опери та балету представили власну версію пісні "Stefania", - зазначили артисти.

Як зазначили артисти, вони хотіли таким чином не лише привітати Kalush Orchestra з перемогою, а й показати свою солідарність з українським народом.

"Реп-частина пісні була відтворена на знак солідарності з братами і сестрами в Україні", - йдеться в описі під відео на YouTube.

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