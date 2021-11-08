На зніманнях стрічки "Іржа" з Болдвіном стався ще один нещасний випадок

На зніманнях стрічки "Іржа" з Болдвіном стався ще один нещасний випадок

Освітлювач перебуває у важкому стані у лікарні.

На знімальному майданчику стрічки "Іржа", де раніше Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс, стався ще один прикрий інцидент.

Як повідомляє видання Sky News, освітлювача та монтажника Джейсона Міллера вкусив отруйний павук-самітник. Це сталося, коли чоловік розбирав декорації фільму "Іржа" на ранчо в Нью-Мексико.

Павук вкусив Міллера за руку. За декілька днів у нього почався некроз руки та сепсис.зараз освітлювач перебуває у лікарні у важкому стані. Він вже пережив дві операції. Лікарі роблять все можливе, щоб зупинити інфекцію та врятувати його руку від ампутації.

Зазначимо, що раніше на зніманнях стрічки "Іржа" сталася трагедія. Продюсер та актор картини Алек Болдвін випадково застрелив операторку Галину Гатчінс. Це сталося, коли артист репетирував сцену. Перед цим йому дали револьвер у руки запевнивши, що він не заряджений. Операторка померла у лікарні.

Виявилося, що у ньому був бойовий патрон, який під час вистрілу вибухнув і потрапив Гатчінс у груди та задів режисера Джоела Соуза. Його госпіталізували, та, згодом виписали.

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