Набила патріотичне тату на пів руки та поголила голову: Олена Мозгова приголомшила зміною іміджу

Відома українська продюсерка Олена Мозгова приголомшила зміною іміджу.
Знаменитість вдалася до експериментів із зачіскою та відрізала волосся.
Вона поголила голову, а своє перевтілення показала на сторінці в Instagram.
"Актуальна стрижка, так би мовити, на часі! Дуже зручна, рекомендую", – прокоментувала продюсерка.
Втім, на цьому Мозгова не зупинилася. Дружина співака Девіда Аксельрода зробила собі патріотичне татуювання на пів руки. Олена набила тризуб та квіти на блакитному тлі.
"Доброго вечора, ми з України!" – написала знаменитість.
Нагадаємо, Марія Бурмака показала свого старшого брата, який воює в ЗСУ. Місяць тому у захисника народилася дитина.
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