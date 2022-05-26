Набила патріотичне тату на пів руки та поголила голову: Олена Мозгова приголомшила зміною іміджу

Набила патріотичне тату на пів руки та поголила голову: Олена Мозгова приголомшила зміною іміджу

Відома українська продюсерка Олена Мозгова приголомшила зміною іміджу.

Знаменитість вдалася до експериментів із зачіскою та відрізала волосся.

Вона поголила голову, а своє перевтілення показала на сторінці в Instagram.

Олена Мозгова / Фото: instagram.com/mozgova0902

"Актуальна стрижка, так би мовити, на часі! Дуже зручна, рекомендую", – прокоментувала продюсерка.

Втім, на цьому Мозгова не зупинилася. Дружина співака Девіда Аксельрода зробила собі патріотичне татуювання на пів руки. Олена набила тризуб та квіти на блакитному тлі.

Тату Олени Мозгової / Фото: instagram.com/mozgova0902

"Доброго вечора, ми з України!" – написала знаменитість.

Нагадаємо, Марія Бурмака показала свого старшого брата, який воює в ЗСУ. Місяць тому у захисника народилася дитина.

79-ти річна вінничанка наважилася зробити собі патріотичне тату

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