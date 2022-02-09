Нацвідбір на "Євробачення-2022": букмекери назвали ймовірного переможця

Перше місце пророкують відомій співачці.

Вже цієї суботи, 12 лютого, відбудеться Нацвідбір на "Євробачення-2022".

Поки фіналісти готуються до прямого ефіру та репетирують свої постановки, букмекери зробили ставки на переможця.

За даними сайту Eurovisionworld.com, перше місце пророкують співачці Alina Pash з піснею "Тіні забутих предків". Її шанс на перемогу – 31%.

eurovisionworld.com

Слідом за нею ROXOLANA, а на третьому місці гурт Kalush Orchestra. Згідно зі списком, найменший шанс перемогти мають Barleben та Our Atlantic – 5%.

Нагадаємо, у Національному відборі за право виступати на "Євробаченні-2022" змагатимуться 8 артистів та колективів: Alina Pash, Barleben, Cloudless, Kalush Orchestra, Miсhael Soul, Our Atlantic, Roxolana, та Wellboy.

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Зауважимо, спершу замість Barleben був фіналістом співак LAUD. Втім, Владислава Каращука (ім'я LAUD – Ред.) дискваліфікували. А все тому, що його конкурсна композиція була оприлюднена ще 2018 року – це порушує правила Нацвідбору.

Ведучими фіналу стали Маша Єфросиніна та Тімур Мірошниченко. Суддями нацвідбору стали співачки Тіна Кароль, Джамала та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін.

Прямий ефір транслюватиме телеканал UA:ПЕРШИЙ. Початок о 18:30. Cайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу та першим повідомить про переможця.

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