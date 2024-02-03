Нацвідбір на "Євробачення-2024": букмекери визначилися з представником від України

Хто поїде від нашої країни до Мальме стане відомо сьогодні ввечері.

Вже сьогодні, 3 лютого, стане відомо ім'я виконавця, який представить Україну на конкурсі "Євробачення-2024" у Мальме, Швеція.

О 18:00 розпочнеться прямий ефір національного відбору на "Євробачення", під час якого виступить 11 фіналістів та українці оберуть серед них нашого представника.

Тим часом на офіційному сайті "Євробачення" букмекери вже зробили ставки і назвали переможця нацвідбору. На їхню думку, сьогодні ввечері перемогу здобуде дует Jerry Heil та alyona alyona з композицією "Teresa & Maria". Вони значно опереджають своїх конкурентів у рейтинговій таблиці.

Прогнози букмекерів щодо переможця Нацвідбору на "Євробачення-2024" / Фото: eurovisionworld.com

Нагадаємо, що вже сьогодні, 3 лютого, о 18:00 у прямому ефірі розпочнеться фінал Нацвідбору на "Євробачення-2024". Вже зовсім скоро стане відомо, хто представить Україну цьогоріч на міжнародному пісенному конкурсі у Мальме, Швеція.

Про те, де можна подивитися трансляцію, хто з артистів претендує на перемогу на Нацвідборі, а також послухати їхні пісні ви можете у нашому матеріалі. Також зазначимо, що сайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію події.

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