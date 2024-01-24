Нацвідбір на "Євробачення-2024": де та коли дивитися, прогнози букмекерів та як голосувати

Також пропонуємо дізнатися, що відомо про фіналістів нацвідбору.

Вже 3 лютого відбудеться фінал Національного відбору на "Євробачення-2024", де оберуть представника від України.

За право виступити на головній сцені в Мальме змагатимуться 11 фіналістів, які виконають свої конкурсні пісні, що кардинально відрізняються між собою.

Редакція сайту ТСН.ua пропонує дізнатися, де та о котрій дивитися фінал нацвідбору, кому букмекери пророкують перемогу, як голосувати за фаворита, а також все, що відомо про фіналістів.

Де та коли дивитися фінал нацвідбору

Нацвідбір на "Євробачення-2024", де оберуть представника від України, відбудеться вже 3 лютого. Де саме проводитиметься фінал, організатори тримають в секреті в цілях безпеки.

Трансляція фіналу конкурсу відбуватиметься на каналі "Суспільне культура", YouTube-каналі "Євробачення Україна" та інших діджитал-платформах "Суспільного". Окрім того, подивитися нацвідбір можна в "Дії".

Нацвідбір на "Євробачення-2024" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Трансляція фіналу розпочнеться о 18:00, але перед цим о 17:30 глядачі зможуть подивитися передшоу нацвідбору.

Що відомо про учасників та їхні пісні

Цьогоріч у нацвідборі візьмуть участь 11 артистів. Останню фіналістку обрали українці шляхом голосування в "Дії", а решту учасників – оргкомітет конкурсу.

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2024"

Першим виступатиме у фіналі YAKTAK, справжнє ім'я якого Ярослав Карпенко. Він спробує поборотися за право поїхати до Мальме з піснею Lalala. Музиканта нещодавно звинувачували в плагіаті конкурсної композиції, адже знайшовся трек, схожий за мелодією. Врешті виявилося, що YAKTAK не порушив правила. Найвідоміші його пісні - "Уночі", "Порічка" та інші.

Наступною на сцену вийде INGRET, вона ж Інґрет Костенко. Виконавиця на нацвідборі виконає трек Keeper. Артистка вже намагалася поїхати від України на "Євробачення", однак 2018 року не пройшла до фіналу нацвідбору.

Дует NAZVA вийде на сцену третім. Музиканти виконають пісню Slavic English. Молодий колектив заснували Павло Гоц та Ярослав Яровенко. Свій дебютний альбом дует випустив 2022 року, а вже 2023-го світ побачила їхня друга платівка.

Наступною боротиметься за перемогу у нацвідборі ANKA з піснею "Палала". Спочатку учасниця не потрапила до списку фіналістів, однак саме її обрали глядачі. Дівчина прославилася 2023 року, коли взяла участь у "Голосі країни-13".

Музикант DREVO, справжнє ім'я якого Максим Дерев'янчук, вийде на сцену п'ятим. У фіналі він виконає пісню Endless chain. 2023 року артист намагався потрапити у фінал нацвідбору, однак далі лонглиста не пройшов.

Співачки alyona alyona та Jerry Heil виступатимуть під номером шість. Артистки разом виконають композицію Teresa & Maria. Для Альони це перша участь у нацвідборі. Тим часом Яна вже двічі намагалася поїхати на "Євробачення": 2020 вона посіла у фіналі нацвідбору останнє місце, а 2023 – третє.

Наступним буде співак Melovin. Артист виконає на сцені конкурсну композицію DREAMER. Артист вже представляв Україну на "Євробаченні". Melovin брав участь у міжнародному конкурсі 2018 року, однак посів тоді лише 17 місце.

Восьмою вийде на сцену нацвідбору співачка SKYLERR. Артистка виконає трек Time is running out. Зазначимо, найбільш відома пісня SKYLERR – "Вечорниці", яку вона виконує разом з гуртом "100лиця".

Далі свої сили спробує Ziferblat з піснею Place I Call Home. Учасниками гурту є троє музикантів - Даніїл, Валентин та Федор. Свій перший альбом вони випустили 2023 року.

Гурт YAGODY виступатимуть під номером 10. Колектив, який було створено Зоряною Дибовською 2016 року у Львові, виконає конкурсну пісню Tsunamia.

Останнім у фіналі нацвідбору виступить гурт NAHABA. Дует виконає пісню GLASSS. Щоправда, довкола конкурсної пісні виникали суперечки. Деяким слухачам здалося, що в пісні є плагіат треку російського гурту. Однак музичний продюсер нацвідбору запевнив, що жодного плагіату немає.

Кому букмекери пророкують перемогу у нацвідборі

Букмекери пророкують перемогу з ймовірністю в 58 відсотків alyona alyona та Jerry Heil. А от на другому місці, на їхню думку, має опинитися співак Melovin. Трійку лідерів у букмекерських прогнозах закриває співачка ANKA.

Ставки букмекерів на переможця нацвідбору

Журі нацвідбору та як голосувати глядачам

Цьогоріч журі нацвідбору обирали глядачі шляхом голосування в "Дії". Допомагатимуть обирати представника від України будуть шоумен Андрій Данилко, співачка Джамала та лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець.

Журі нацвідбору на "Євробачення-2024" / Фото: corp.suspilne.media

У нацвідборі, окрім журі, голосуватимуть і глядачі. Обрати фаворита можна буде у "Дії".

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за фіналом нацвідбору, вестиме текстову онлайн-трансляцію та першою повідомить, хто поїде від України на "Євробачення-2024".

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