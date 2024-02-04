Нацвідбір на "Євробачення-2024": представник "Дії" пояснив, чому насправді був збій під час голосування

Керівник з розвитку електронних послуг Мінцифри Мстислав Банік під час шоу результатів пояснив українцям, чому вони зіткнулися з масштабним збоєм під час голосування за переможців на "Євробачення-2024".

Представник "Дії" пояснив причини прикрої ситуації. Так, він запевнив, що форс-мажор виник через зусилля команди перевірити вік та громадянство всіх тих, хто хотів проголосувати. Адже відповідно до правил конкурсу, це могли робити лише користувачі віком від 14 років з українським громадянством. І пояснив це явище на прикладі черги у реальному житті.

У роботі "Дія" стався збій

"Для того, щоб вчора і сьогодні українці змогли проголосувати за представника від України і потрапити до опитування, треба було пересвідчитися, що людині є більше 14 років, і що вона є громадянином України. Це створило величезне навантаження і чергу запитів. Ми збільшили свої потужності у п’ять разів. Основною проблемою була велика черга. Це як не встиг зайти в магазин і побачити асортимент, тому що черга на дуже популярний товар розпочинається ззовні", - пояснив Мстислав Банік.

Тому голосування було продовжено до 4 лютого. А після закриття ліній для голосування стало відомо, що за своїх фаворитів віддало голоси понад 1 млн 176 тис українців. Водночас, організатори наголошують, що жодних фальсифікацій не відбулося і усі результати були коректними і чесними. Відтак на нацвідборі переміг дует alyona alyona & Jerry Heil.

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