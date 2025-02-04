Нацвідбір на "Євробачення-2025": де та коли дивитися, прогнози букмекерів та як голосувати

Вже цієї суботи, 8 лютого, відбудеться фінал Національного відбору на "Євробачення-2025".

Таким чином стане відомо, хто представлятиме Україну на міжнародному конкурсі. За можливість поїхати до швейцарського міста Базель боротимуться 10 фіналістів, які виконають свої конкурсні композиції та продемонструють номери.

Редакція сайту ТСН.ua зібрала всі подробиці й пропонує дізнатися, де та о котрій дивитися фінал нацвідбору, кому букмекери пророкують перемогу, як голосувати за фаворита, а також все, що відомо про фіналістів.

Де та коли дивитися фінал нацвідбору

Нацвідбір на "Євробачення-2025" відбудеться 8 лютого. Вже традиційно вибір представника від України розпочнеться з передшоу о 18:00, де ведуча Анна Тульєва поділиться подробицями залаштунків.

О 18:30 стартуватиме трансляція фіналу "Нацвідбору до Євробачення-2025". Ведучими стали вже відомі для єврофанів зірки – ведуча Маша Єфросиніна, офіційний голос Пісенного конкурсу в Україні Тімур Мірошниченко та стендап-комік Василь Байдак. Де саме проводитиметься конкурс – не розголошується з міркувань безпеки.

Ведучі Національного відбору на "Євробачення-2025" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Прямий ефір фіналу нацвідбору на "Євробачення-2025" транслюватимуть на телеканалі "Суспільне Культура", на YouTube "Євробачення Україна" та інших діджитал-платформах "Суспільного". Також за перебігом подій можна слідкувати в додатку "Дія".

Що відомо про учасників та їхні пісні

Цьогоріч музичною продюсеркою нацвідбору стала Тіна Кароль. Саме вона оголосила перший список із дев'яти фіналістів, яких ретельно обирала з командою. А ось десятого учасника обирали шляхом голосування українців у "Дії". Нею стала FIЇNKA.

Нещодавно поміж усіма конкурсантами було проведено жеребкування. Таким чином було визначено, у якій послідовності фіналісти нацвідбору з'являтимуться на сцені.

Так, під першим номером на сцену вийде Влад Шериф. Свій талант співак демонструватиме з піснею "Wind of change" про цінування часу та мрії. Цікаво, що свого часу артист працював бек-вокалістом у Jerry Heil та alyona alyona, які минулоріч представляли Україну на "Євробаченні".

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2025"

Другою свої сили випробовуватиме виконавиця Абіє, справжнє ім'я якої Наталія Шевченко. Її конкурсна пісня "Дім" покликана розкрити тему насильства. Зокрема, на таку чуттєву композицію співачку надихнули історії жінок, які пережили окупацію.

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2025"

Наступними серця українців завойовуватиме гурт MOLODI, родом з окупованого Маріуполя. 23-річні артисти Ваня та Кирило, які за освітою електромеханіки, виступатимуть з піснею "my sea". Свою конкурсну композицію вони присвятили морю та людям у пошуках дороги додому.

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2025"

Четвертим на сцену вийде гурт Future Culture, який був заснований як музична формація 2022 року. Їхня пісня "Waste My Time" народилася шляхом імпровізації під час репетиції й наголошує на важливості простих моментів у житті.

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2025"

П'ятою виступатиме співачка Маша Кондратенко, якій єврофани пророкують перемогу з піснею " No Time to Cry". Головною темою композиції є "ненормальна нормальність" та постійна боротьба емоцій.

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2025"

Далі на сцену вийде співак KHAYAT з піснею "HONOR". До слова, артист уже двічі намагався потрапити на "Євробачення". І попри критику, він не зупинився й цього року у прямому ефірі заспіває символічну композицію про відродження та духовну силу нації.

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2025"

Співачка FIЇNKA, яка була обрана українцями, виступить сьомою. Справжнє ім'я фіналістки – Ірина Вихованець. Колоритна зірка родом з Гуцульщини цього року зазнала чимало критики. Так, її конкурсну пісню "Культура" запідозрили у схожості з іншою іспанською піснею Rosalia "Con Altura" 2019 року. Зазначимо, що FIЇNKA вже брала участь у нацвідборі 2023 року, але тоді посіла лише четверте місце.

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2025"

Вже вдруге на нацвідборі також співачка Krylata, справжнє імʼя якої Анастасія Завадська. Вона виступить під номером вісім. Її пісня "STAY TRUE" розкриває історію про подолання життєвих труднощів і вірність собі.

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2025"

Гурт Ziferblat також вже добре відомий єврофанам. Бо музиканти теж вже боролися за право поїхати на "Євробачення" двічі. А цього року потужне тріо виконає Bird of Pray з глибоким сенсом – надією, яка не згасає навіть у найтемніші часи.

Ziferblat / Фото: instagram.com/ziferblat_band

Останнім у фіналі нацвідбору виступить постпанк-гурт "ДК Енергетик". Троє музикантів виступлять з піснею "Сіль". Своїм виступом гурт намагатиметься розповісти про непростий вибір і пошук себе у світі, де щодня триває боротьба.

Фіналісти нацвідбору на "Євробачення-2025"

До слова, перед всіма виступами фіналістів організатори шоу обіцяють здивувати українців запальним номером за участі українських зірок, які брали участь у попередніх пісенних конкурсах. Своєю чергою, очікувати свого виступу музиканти будуть у грін-румах, які запровадили цього року.

Кому букмекери пророкують перемогу у нацвідборі

Букмекери пророкують перемогу з ймовірністю в 37 відсотків Маші Кондратенко. Друге місце, на їхню думку, має посісти гурт Ziferblat – їхні шанси оцінили у 20 відсотків. А от закриває трійку лідерів у букмекерських прогнозах співак KHAYAT.

Ставки букмекерів на переможця нацвідбору

Журі нацвідбору та як голосувати глядачам

За результатами голосування в "Дії" суддями Національного відбору на "Євробачення-2025" стали співачка Джамала, лідер гурту "Без Обмежень" Сергій Танчинець і фронтвумен гурту Go_A Катерина Павленко.

Цього року вже традиційно переможця нацвідбору обиратимуть журі та глядачі шляхом голосування. Свій голос за фаворита можна буде віддати двома способами – у застосунку "Дія" у розділі "Сервіси" або ж надіслати повідомлення на короткий номер 7576 із кодом від 1 до 10, який відповідає порядку виступу фіналіста. З одного телефонного номеру можна віддати лише один голос. Лінії для голосування буде відкрито під час прямого ефіру нацвідбору. Про це повідомлять ведучі.

Журі Національного відбору на "Євробачення-2025"

Зазначимо, редакція сайту ТСН.ua ретельно стежитиме за фіналом нацвідбору, вестиме текстову онлайн-трансляцію та першою повідомить, хто поїде від України на "Євробачення-2025".

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