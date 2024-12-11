Нацвідбір на "Євробачення-2025": названо імена артистів, які можуть представити Україну на конкурсі

Організатори нацвідбору оприлюднили лонглист.
Нарешті стали відомі імена 20 артистів, які можуть потрапити до фіналу Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення".
Так, "Суспільне" оприлюднило лонглист учасників. У списку є вже відомі єврофанам імена. Вдруге свої сили вирішили спробувати FIЇNKA, Ziferblat, YAGODY та KHAYAT. Також серед списку є імена сучасних хітмейкерів, яким випала нагода заявити про себе та потрапити на міжнародну сцену. Наразі у лонглисті представлені імена 20 артистів. Вже незабаром буде оголошена дев'ятка фіналістів, після чого глядачі оберуть шляхом голосування 10-го.
Поки ж редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися з іменами артистів, серед яких є той, хто 2025 представлятиме Україну на міжнародній пісенній арені в Базелі, Швейцарія.
- BRYKULETS
- ENLEO
- FIЇNKA
- Future Culture
- GRISANA
- KHAYAT
- KRYLATA
- MOLODI
- MON FIA
- Ranrawi
- Starykova Hrystyna
- TESLENKO
- YAGODY
- Ziferblat
- Абіє
- "ДК Енергетик"
- Маша Кондратенко
- МУАЯД
- "Слухай Сашу"
- Влад Шериф
Нагадаємо, хто представлятиме Україну на "Євробаченні-2025" стане відомо вже у лютому. Сам конкурс відбудеться на початку травня 2025 року у швейцарському місті Базель. Нещодавно стало відомо, що організатори "Євробачення" запровадили жорсткі правила, аби уникнути серйозних скандалів, які трапилися в Мальме.
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