Нацвідбір на "Євробачення-2025": названо імена артистів, які можуть представити Україну на конкурсі

Нарешті стали відомі імена 20 артистів, які можуть потрапити до фіналу Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення".

Так, "Суспільне" оприлюднило лонглист учасників. У списку є вже відомі єврофанам імена. Вдруге свої сили вирішили спробувати FIЇNKA, Ziferblat, YAGODY та KHAYAT. Також серед списку є імена сучасних хітмейкерів, яким випала нагода заявити про себе та потрапити на міжнародну сцену. Наразі у лонглисті представлені імена 20 артистів. Вже незабаром буде оголошена дев'ятка фіналістів, після чого глядачі оберуть шляхом голосування 10-го.

Поки ж редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися з іменами артистів, серед яких є той, хто 2025 представлятиме Україну на міжнародній пісенній арені в Базелі, Швейцарія.

BRYKULETS

ENLEO

FIЇNKA

Future Culture

GRISANA

Учасники нацвідбору на "Євробачення-2025" / Фото: eurovision.ua

KHAYAT

KRYLATA

MOLODI

MON FIA

Ranrawi

Учасники нацвідбору на "Євробачення-2025" / Фото: eurovision.ua

Starykova Hrystyna

TESLENKO

YAGODY

Ziferblat

Абіє

Учасники нацвідбору на "Євробачення-2025" / Фото: eurovision.ua

"ДК Енергетик"

Маша Кондратенко

МУАЯД

"Слухай Сашу"

Влад Шериф

Учасники нацвідбору на "Євробачення-2025" / Фото: eurovision.ua

Нагадаємо, хто представлятиме Україну на "Євробаченні-2025" стане відомо вже у лютому. Сам конкурс відбудеться на початку травня 2025 року у швейцарському місті Базель. Нещодавно стало відомо, що організатори "Євробачення" запровадили жорсткі правила, аби уникнути серйозних скандалів, які трапилися в Мальме.

Читайте також: