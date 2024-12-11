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Нацвідбір на "Євробачення-2025": названо імена артистів, які можуть представити Україну на конкурсі

Нацвідбір на "Євробачення-2025": названо імена артистів, які можуть представити Україну на конкурсі

Учасники нацвідбору на "Євробачення-2025"

Організатори нацвідбору оприлюднили лонглист.

Нарешті стали відомі імена 20 артистів, які можуть потрапити до фіналу Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення".

Так, "Суспільне" оприлюднило лонглист учасників. У списку є вже відомі єврофанам імена. Вдруге свої сили вирішили спробувати FIЇNKA, Ziferblat, YAGODY та KHAYAT. Також серед списку є імена сучасних хітмейкерів, яким випала нагода заявити про себе та потрапити на міжнародну сцену. Наразі у лонглисті представлені імена 20 артистів. Вже незабаром буде оголошена дев'ятка фіналістів, після чого глядачі оберуть шляхом голосування 10-го.

Поки ж редакція сайту ТСН.ua пропонує ознайомитися з іменами артистів, серед яких є той, хто 2025 представлятиме Україну на міжнародній пісенній арені в Базелі, Швейцарія.

  • BRYKULETS
  • ENLEO
  • FIЇNKA
  • Future Culture
  • GRISANA
Учасники нацвідбору на
Учасники нацвідбору на "Євробачення-2025" / Фото: eurovision.ua
  • KHAYAT
  • KRYLATA
  • MOLODI
  • MON FIA
  • Ranrawi
Учасники нацвідбору на
Учасники нацвідбору на "Євробачення-2025" / Фото: eurovision.ua
  • Starykova Hrystyna
  • TESLENKO
  • YAGODY
  • Ziferblat
  • Абіє
Учасники нацвідбору на
Учасники нацвідбору на "Євробачення-2025" / Фото: eurovision.ua
  • "ДК Енергетик"
  • Маша Кондратенко
  • МУАЯД
  • "Слухай Сашу"
  • Влад Шериф
Учасники нацвідбору на
Учасники нацвідбору на "Євробачення-2025" / Фото: eurovision.ua

Нагадаємо, хто представлятиме Україну на "Євробаченні-2025" стане відомо вже у лютому. Сам конкурс відбудеться на початку травня 2025 року у швейцарському місті Базель. Нещодавно стало відомо, що організатори "Євробачення" запровадили жорсткі правила, аби уникнути серйозних скандалів, які трапилися в Мальме.

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