Нацвідбір на "Євробачення-2025": режисер розкрив, що українців здивує уперше та хто стане ведучими

Організатори Національного відбору на "Євробачення-2025" заінтригували таємницями підготовки шоу.

Режисером нацвідбору став Герман Нєнов. За його словами, нацвідбір очікується бути "грандіозним". Герман пояснив, що так буде через зміни форматів. Зокрема, команда вперше за всю історію створить грін-рум і ролики міжнародного рівня, які промотуватимуть кожного фіналіста.

"За форматом ми обіцяємо вам не просто Національний відбір, а "Євробачення". Велике, грандіозне, українське "Євробачення". Цього року ми додали форматні елементи, які присутні в гранд-фіналі великого шоу. Вперше в історії Нацвідбору всередині нашої арени буде грін-рум, 10 фіналістів із командами підтримки та спеціальні елементи сценарію. Ми посилено готуємося до посткардів. Це будуть повноцінні рекламні кампанії в стилі культових брендів, але водночас – портрети фіналістів", - заінтригував Нєнов під час пресконференції.

Герман Нєнов і команда нацвідбору на "Євробачення-2025" / Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Ба більше, він зауважив, що до шоу також будуть залучені попередні зірки "Євробачення", які виступали від України. Вони запалюватимуть перформенсом під час відкриття. А ось вести шоу будуть троє ведучих, з якими єврофани теж вже знайомі завдяки попереднім нацвідборам:

"Вас чекає наймасштабніше відкриття за історію всіх нацвідборів. Тому що дев'ять суперзірок українського "Євробачення" зустрінуться на сцені й виконають дуже символічну пісню, але в дуже незвичному обробленні. Вестимуть троє ведучих, які вже колись були на нацвідборах", - ще більше зацікавив Герман.

А поки організатори нацвідбору готуються до феєричного нацвідбору, який відбудеться 8 лютого, пропонуємо прослухати пісні всіх десяти фіналістів конкурсу. Один з них вже у травні поїде виборювати перемогу для України на "Євробачення-2025" до Базелю, Швейцарія.

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