Нацвідбір на "Євробачення": "Суспільне" відреагувало на рішення SKYLERR зняти свою кандидатуру

Організатори Нацвідбору на "Євробачення-2024" відреагували на рішення співачки SKYLERR зняти свою кандидатуру з голосування.

Як йдеться у повідомленні "Суспільного", артистка не може просто так відмовитися від участі у голосуванні, оскільки правилами Нацвідбору така функція не передбачена:

"Співачка SKYLERR звернулася до Суспільного Мовлення із проханням зняти її кандидатуру з глядацького голосування на Нацвідборі на "Євробачення-2024". Водночас Суспільне мовлення повідомило, що виступи всіх учасників у фіналі Нацвідбору вже відбулися, і, відповідно до правил Національного відбору, підстави зняття кандидата на цьому етапі конкурсу відсутні", - йдеться у повідомленні.

SKYLERR на нацвідборі на "Євробачення-2024"

Також організатори Нацвідбору зазначили, що у випадку, якщо SKYLERR у підсумку голосування журі та глядачів переможе, то лише в тому випадку вона зможе відмовитися від участі у самому конкурсі "Євробачення":

"Якщо за результатом голосування SKYLERR стане переможницею Національного відбору, артистка може відмовитись від укладання договору із Суспільним Мовленням на участь у міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні вранці одна з фіналісток нацвідбору на "Євробачення-2024", співачка SKYLERR заявила, що відмовляється від участі у голосуванні за переможця конкурсу. Своє рішення артистка аргументувала тим, що не вірить у прозорість і чесність голосування.

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