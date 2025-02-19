Над чоловіком Ріанни відбувся суд у справі про стрілянину: співачка у сльозах відреагувала на вирок

У Лос-Анджелесі, США, відбувся суд над чоловіком барбадоської співачки Ріанни – американським репером A$AP Rocky.

Виконавця звинувачували, що він нібито 2021 року влаштував стрілянину з потерпілими. Реперові загрожувало понад 20 років ув'язнення. І ось, через чотири роки після звинувачень, суддя нарешті оголосив вирок. A$AP Rocky визнали невинним, пише AP.

Ріанна на суді щодо справи A$AP Rocky / Фото: Associated Press

У залі суду чоловіка підтримувала співачка Ріанна разом з його мамою та сестрою. Коли суддя зняв всі звинувачення, A$AP Rocky одразу кинувся в обійми рідних. Тим часом виконавиця не могла стримати сліз та заплакала. Сам репер подякував присяжним за врятоване життя.

"Дякую вам, що врятували мені життя", - сказав у залі суду виконавець.

Суд над чоловіком Ріанни - A$AP Rocky / Фото: Associated Press

Справа A$AP Rocky щодо стрілянини в Голлівуді – що відомо

У квітні 2022 року репера заарештували в аеропорту Лос-Анджелеса та висунули звинувачення, що він нібито у листопаді 2021-го влаштував стрілянину в Голлівуді. Позивачем виступив колишній приятель A$AP Rocky - ASAP Relli. Він заявив, що між ними сталася сварка, після чого репер нібито дістав зброю, вистрелив та поранив йому руку.

Сам A$AP Rocky все заперечував. Виконавець говорив, що між ними дійсно виникла сварка. Коли репер відчув загрозу з боку ASAP Relli, то в цілях самозахисту дістав зброю, але вона була бутафорською та стріляла холостими набоями. Врешті, суддя таки визнав A$AP Rocky невинним.

Суд над чоловіком Ріанни - A$AP Rocky / Фото: Associated Press

Нагадаємо, нещодавно в Грузії відбувся суд над співачкою Ніно Катамадзе. Виконавицю звинуватили в порушенні правил щодо проведення маніфестацій. Вже відомо, чим закінчився суд та як Катамадзе підтримала українська співачка Джамала.

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